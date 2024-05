A MotoGP entregou uma corrida sprint movimentada neste sábado em Le Mans. E o líder do campeonato, Jorge Martín, entregou uma performance dominante para garantir mais uma vitória, seguido de Marc Márquez, que fez uma largada espetacular e uma boa prova de recuperação para terminar em segundo, e Maverick Viñales.

Enea Bastianini, Aleix Espargaro, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller e Raúl Fernández completaram o top 9 que pontuaram neste sábado. Já Francesco Bagnaia não teve um bom sábado e acabou abandonando

Com uma ótima largada, Martín já abriu uma boa vantagem na chegada à primeira curva, com Bezzecchi disparando para a segunda posição, tendo Aleix e Viñales em terceiro e quarto, enquanto Marc Márquez já vinha de 13º para 5º em poucos metros. Já Bagnaia caía para 15º com uma largada ruim.

Mas o bom começo de prova de Espargaró logo foi por água abaixo, com o espanhol sendo punido com duas voltas longas por queima de largada.

Já atrás, a prova de Bagnaia ia de mal a pior, com o italiano salvando por pouco uma queda, tendo que sair da pista e perder ainda mais posições, caindo para último. Na volta seguinte, ele foi aos boxes para abandonar.

Com quatro voltas de 13, Martín liderava mas com Bezzecchi próximo, enquanto Márquez subia para terceiro, com Viñales em quarto e Espargaró caindo para quinto.

Quando a prova chegava à metade, Martín conseguia respirar, abrindo 0s8 para Bezzecchi, que tinha 1s3 para Márquez, que tinha mais 1s3 para Viñales, enquanto Bastianini subia para a quinta posição. Espargaró, Di Giannantonio, Acosta e Miller completavam os nove que pontuavam neste momento.

Enquanto Márquez vinha se aproximando de Bezzecchi, o italiano acabou sofrendo uma queda a quatro voltas do fim, encerrando sua prova. Com isso, Martín ficava ainda mais tranquilo na ponta, com 2s1 para Márquez, que tinha 2s5 para Viñales em terceiro, com Bastianini e Aleix fechando o top 5.

No final, Jorge Martín entregou uma performance dominante para vencer mais uma sprint na temporada 2024 e aumentar sua vantagem na liderança, com Marc Márquez em segundo após uma excelente prova de recuperação e Maverick Viñales completando o top 3.

Enea Bastianini, Aleix Espargaro, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller e Raúl Fernández completaram o top 9 que pontuaram neste sábado.

A MotoGP volta à pista de Le Mans no domingo para o GP da França, quinta etapa da temporada 2024. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star+.

