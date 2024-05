Pramac, Jorge Martín, disse que entenderia caso fosse preterido pela Ducati para a segunda vaga na temporada 2025 da Marc Márquez, o que ele descreveu como um "marketing monstruoso". O piloto da, disse que entenderia caso fosse preterido pelapara a segunda vaga na temporada 2025 da MotoGP em favor de, o que ele descreveu como um "marketing monstruoso".

O espanhol vem forçando a Ducati a finalmente lhe oferecer uma vaga na equipe oficial, algo que ele acredita merecer após a conquista do vice-campeonato em 2023. Antes, seu único rival era Enea Bastianini, mas agora o hexacampeão surge como um forte candidato após uma adaptação rápida à moto italiana.

Com o espanhol de 31 anos sendo, sem dúvidas, o nome mais famoso do grid devido ao hexacampeonato consecutivo, Martín diz que não ficaria surpreso se ele estivesse ao lado de Francesco Bagnaia em 2025.

"Eu entenderia. É Marc Márquez, um hexacampeão da MotoGP, seria um marketing monstruoso e eu entenderia essa posição. O que me deixa mais tranquilo é que temos as outras marcas vendo o que acontecerá, para assinar comigo. Independente do que acontecer, não ficarei sem moto e tenho uma boa opção".

Martín estava na briga para subir para a Ducati em 2023, mas acabou perdendo a disputa para Bastianini. Sua outra oportunidade veio no fim do ano passado, mas somente se conquistasse o título.

Martín disse que essa incerteza sobre o futuro não é algo novo para ele: "Estou acostumado. Tem sido assim há três anos. Então isso não me afeta".

Ele já vem deixando pistas de que, caso não consiga a vaga na Ducati, buscará outra montadora para 2025. A Pramac também já vem afirmando que esse será seu último ano na equipe.

"Agora não estou pensando nisso. Pode acontecer, mil coisas podem acontecer, mas também me vejo na Ducati. Veremos, muitas coisas podem acontecer. Agora, quero correr e vencer corridas. Minha primeira opção é bem clara. Se ela não ocorrer, vou buscar outras opções. Minha ideia é sempre uma moto vencedora ou um projeto vencedor".

"Meu foco agora está em vencer e ter a melhor moto. A Aprilia é uma moto vencedora, a KTM é uma moto vencedora. Honda e Yamaha certamente serão de novo em alguns anos. Mas, no momento, sou jovem e quero vencer.

