A MotoGP entregou mais uma prova alucinante da temporada 2024 neste domingo. O GP da França em Le Mans ficou marcado pela briga espetacular na reta final entre Jorge Martín, Francesco Bagnaia e Marc Márquez. O espanhol da Pramac levou a melhor, aumentando sua vantagem no Mundial, com o hexacampeão em segundo, após uma bela ultrapassagem em cima do piloto da Ducati na última volta.

Completaram o top 10: Enea Bastianini, Maverick Viñales, Fabio DiGiannantonio, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaró e Álex Márquez.

Bagnaia largou melhor que Martín e, após duas trocas de posições entre eles, o bicampeão ficou com a ponta, à frente do do espanhol, com Espargaró em terceiro, Di Giannantonio em quarto e Viñales em quinto. Marc Márquez não fez uma largada tão voadora quanto a do sábado, porém subiu de 13º para oitavo.

Aos poucos, Bagnaia e Martín foram se isolando na frente. No pelotão seguinte, Aleix, Di Giannantonio e Acosta vinham em uma briga intensa. E, ao tentar ultrapassar os dois por dentro na curva, o jovem piloto da GasGas acabou se desequilibrando e foi ao chão. Pouco depois, foi a vez de Bezzecchi cair no primeiro setor em meio a uma disputa com Bastianini e Quartararo.

Com as imagens mostrando as nuvens cada vez mais carregadas sobre o circuito, os grupos de batalha vinham se definindo. No primeiro pelotão, Bagnaia x Martín. Na sequência, Di Giannantonio e Espargaró trocavam posições graças aos erros dos dois, o que permitiu também a aproximação do trio de Viñales, Márquez e Bastianini.

Espargaró apresentava um ritmo inferior aos demais e, aos poucos, foi caindo na classificação, perdendo posições para Di Giannantonio, Viñales, Márquez. E um erro o fez cair ainda mais para trás, em oitavo. Lá na frente, Bagnaia começava a respirar, abrindo 0s5 para Martín, que tinha quase 1s para DiGia.

Após ultrapassar Viñales, Márquez iniciou a caça a DiGia pela terceira posição, tendo que evitar ao máximo um toque e queda em um de seus avanços na volta 27. O espanhóis aproveitaram uma escapada do piloto da VR46 para subirem para terceiro e quarto. Um pouco atrás, para a tristeza do público francês, Quartararo foi ao chão enquanto fazia uma ótima prova, vindo em sexto.

Lá na frente, Martín iniciava oficialmente os ataques a Bagnaia, enquanto eles tinham 2s2 de vantagem para Márquez a nove voltas do fim. Com uma bela manobra, o espanhol mergulhou por dentro para assumir a liderança, enquanto Márquez aproveitava para reduzir a diferença para apenas 0s6.

Com Márquez integrado à briga pela vitória, os três passaram a se marcar a cinco voltas para o fim, com o hexacampeão começando a vir para cima de Bagnaia.

Após uma briga alucinante nas voltas finais, Jorge Martín levou a melhor para vencer o GP da França e aumentar sua vantagem no Mundial. Marc Márquez foi o segundo após uma bela ultrapassagem em cima de Francesco Bagnaia na última volta.

A MotoGP tira uma semana de pausa e retorna entre 24 e 26 de maio com o GP da Catalunha, no circuito de Barcelona, para a sexta etapa da temporada 2024. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

