A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades para mais uma edição do GP da França, em Le Mans. Líder do campeonato, Jorge Martín ficou à frente em ambas as sessões, com direito a novo recorde da pista, enquanto Marc Márquez terminou fora do top 10 no TL2, tendo que disputar o Q1 na classificação do sábado.

Martín começou a sexta-feira liderando o TL1 em busca de apagar a queda no GP da Espanha. O piloto da Pramac caiu enquanto liderava e, com isso, perdeu a chance de sair de Jerez com 47 pontos de vantagem na ponta do campeonato. Mesmo assim, está 17 à frente de Francesco Bagnaia.

Em uma sessão realizada sob condições perfeitas de tempo, Martín liderou com 01min31s421, feito com pneus macios novos na reta final dos 45 minutos. Foram 0s237 de vantagem para Pedro Acosta, enquanto Maverick Viñales colocou a Aprilia no top 3 mesmo com o pneu médio na parte final do TL.

A dupla da Ducati veio na sequência, com Enea Bastianini à frente de Bagnaia. Já Marc Márquez foi o nono colocado. Álex Rins foi a melhor Yamaha em 13º, com Fabio Quartararo em 20º. Johann Zarco foi o melhor posicionado entre as Hondas em 16º

Confira o resultado do TL1 da MotoGP na França:

No TL2, sessão que define os grupos da classificação de sábado, Martín manteve a boa forma, terminando à frente com um recorde de 01min30s388. O líder do campeonato teve seu principal rival, Bagnaia, na segunda posição, com Acosta em terceiro.

Após sofrer uma queda no começo da sessão de 1h de duração, Márquez sofreu para encontrar ritmo com a moto, terminando apenas em 13º. Com isso, o espanhol disputará pela primeira vez o Q1 da classificação desde sua estreia na Gresini. Outro nome importante a ficar de fora do top 10 foi Enea Bastianini.

Bagnaia ficou a 0s145 da marca de Martín, com Acosta a mais 0s042 de distância. Já Quartararo conseguiu a vaga direta no Q2 ao completar o top 10, apenas 0s010 à frente de Bastianini.

O grid da MotoGP volta à pista de Le Mans no sábado para mais três sessões: o TL3 às 5h10, seguido da classificação às 5h50 e a corrida sprint às 10h, todas com transmissão da ESPN e do Star+

Confira o resultado do TL2 da MotoGP na França:

TIRO NO PÉ? MotoGP mexe em motor, aerodinâmica e mais para 2027: FAUSTO analisa | Prévia de Le Mans

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #9 - Tudo sobre as novas regras da MotoGP para 2027 e a prévia do GP da França

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!