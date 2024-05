MotoGP está encorajando uma iniciativa entre as equipes para que elas utilizem pinturas vintage em suas motos para a celebração dos 75 anos da categoria.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a Dorna Sports, detentora dos direitos comerciais da MotoGP, realizou várias reuniões com as equipes da categoria-rainha para celebrar a ocasião.

A sugestão da Dorna é que essas pinturas especiais na moto celebrem a história da categoria e que sejam feitas em apenas uma etapa da temporada 2024, possivelmente o GP da Grã-Bretanha, entre 2 e 4 de agosto.

Enquanto algumas equipes curtiram e estão animadas com a ideia, outras pediram mais tempo para analisar a proposta. Mas, no final, todos devem acatar a homenagem.

A MotoGP considerava inicialmente fazer esse especial no GP do Cazaquistão, que estava marcado para 16 de junho e era a data mais próxima da primeira prova da história do Mundial. A prova das 350cc foi feita na Ilha de Man em 13 de junho de 1949, com vitória do britânico Freddie Frith.

Porém, com as dúvidas surgindo sobre a possível realização do evento no circuito de Sokol e com a própria recepção da prova no país, a Dorna se viu obrigada a buscar opções. No final, o GP precisou ser adiado devido às inundações na região.

Com o Cazaquistão fora da discussão, a MotoGP voltou suas atenções para o icônico circuito de Assen, palco do GP da Holanda. Porém, com as equipes pedindo para a Dorna mais tempo para a finalização dos designs, a homenagem parece ter ficado para Silverstone.

Kenny Roberts Jr., Team Suzuki MotoGP, Alex Criville, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ao longo de seus 75 anos de história, o Mundial de Motovelocidade produziu um total de 126 campeões entre todas as classes, com a Itália sendo o país com mais vitórias (890), seguido da Espanha (729).

A temporada 2024 da MotoGP continua neste fim de semana com o GP da França em Le Mans.

