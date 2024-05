O bicampeão da MotoGP Francesco Bagnaia negou rumores de que estaria impedindo a Ducati de contratar Marc Márquez para correr ao seu lado na equipe oficial em 2025, afirmando que "não liga" para isso.

A Ducati segue analisando quem será o companheiro de Bagnaia na MotoGP em 2025, com o contrato de Enea Bastianini chegando ao fim neste ano. O italiano segue sendo uma opção, junto com o atual vice-campeão Jorge Martín e Márquez.

Mas muitos questionam se Bagnaia gostaria de ter ao seu lado um piloto com o prestígio e sucesso de Márquez, já que isso pode corromper a harmonia da equipe, além de prejudicar seu próprio status como piloto número 1 da Ducati.

Mas falando na coletiva pré-GP da França em Le Mans, Bagnaia deixou claro que não tem preferência entre qualquer um dos três candidatos, encerrando rumores de que estaria barrando uma chegada de Márquez.

"Nos últimos dias, vi um vídeo dizendo que não quero Marc na equipe de fábrica, mas é besteira. Não ligo. Só quero bater todos, tentando sempre ser o melhor e continuar sendo assim. Não tenho uma preferência, honestamente".

"Estou trabalhando bem com Enea. Sei perfeitamente o tipo de trabalho que fazemos, e se a equipe mudar meu companheiro vamos começar de novo. Mas, em qualquer caso, minha ambição é de sempre ser mais forte que ele".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martín foi o vice-campeão em 2023 e lidera o campeonato no momento com vitórias no GP de Portugal e nas sprints do Catar e da Espanha. Tendo dito anteriormente que não há nada mais que possa fazer para convencer a Ducati que merece uma vaga na equipe, o espanhol reiterou que a promoção para a Pramac seria o passo natural para ele.

"Do meu lado, estou muito feliz com onde estou, mas a posição natural da família Ducati, considerando onde eu comecei e meu crescimento na MotoGP, a movimentação natural seria ir para a equipe de fábrica. Fiquei bem próximo em 2022, no ano passado disputei até a última corrida. É meu objetivo chegar ali, espero que possa conquistar isso rapidamente, mas veremos o que acontece".

Já Márquez vive uma adaptação rápida à Ducati GP23 da Gresini, e isso o tornou um candidato à vaga na Ducati, com a velocidade e o valor do espanhol sendo um ativo para qualquer montadora. Enquanto Márquez não fala muito sobre suas chances com a Ducati, ele deixa claro que, para conquistar o heptacampeonato da MotoGP, é preciso uma vaga em equipe de fábrica.

"Eu cheguei aqui em uma situação muito especial e, agora, passo a passo, me sinto melhor na pista, mais forte e mais confiante, e esse é o meu objetivo para este ano. Obviamente, 2025, 2026, se eu continuar assim, o objetivo será diferente, lutar pelo título".

"Por isso, se você quer lutar pelo título, é preciso ter o material mais novo em sua moto para ter mais chances. Mas, ao ir mais rápido na pista, eu terei mais opções para o futuro. E se eu tiver a chance, escolherei a melhor".

TIRO NO PÉ? MotoGP mexe em motor, aerodinâmica e mais para 2027: FAUSTO analisa | Prévia de Le Mans

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #9 - Tudo sobre as novas regras da MotoGP para 2027 e a prévia do GP da França

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!