Jorge Martin, da Pramac, liderou o primeiro treino livre da MotoGP da Grã-Bretanha nesta sexta-feira, sendo seguido pela dupla da Aprilia, Maverick Viñales e Aleix Espargaró.

O treino de abertura teve 45 minutos e a Aprilia liderou a maior parte do tempo em Silvertone. É importante relembrar que Espargaró foi o vencedor da prova na última temporada.

Porém, foi Maverick que ficou responsável por estabelecer o ritmo inicial com 2m01s436, se colocando na ponta da fila. Ele foi seguido pelo companheiro de equipe, que completou a volta abaixo dos dois minutos, cravando 1m59s769, após os primeiros 12 minutos da sessão.

Espargaró seguiu liderando até o terço final do treino livre, quando Martin diminiu ainda mais o tempo de volta e assumiu a primeira posição com 1m59s627, trazendo esperança para a Pramac Ducati.

Na volta seguinda, Espargaró conseguiu tirar alguns segundos de sua volta anterior, respondendo com 1m59s719, mas o tempo ainda o deixou 0.092s atrás do líder, que continuou invicto até o fim da sessão.

O competidor espanhol conseguiu ampliar a vantagem ao longo dos últimos dez minutos, alcançando 1m59s383 em sua volta mais rápida em pista.

Viñales fez uma tentativa de assumir a ponta, mas seu melhor tempo ficou na casa de 1m59s473, ficando 0.090 de distância de Martin. No entanto, o fim parece forte para a Aprilia, com a dupla ocupando o segundo e terceiro lugar.

Por sua vez, Jack Miller, da KTM, chegou muito perto de conseguir ficar no pelotão da frente durante a maior parte da sessão, ficando em quarto lugar, quando a bandeira quadriculada se apresentou, colocando fim à sessão.

Enea Bastianini foi o melhor classificado da Ducati, terminando em sexto, duas posições à frente de Francesco Bagnaia, seu companheiro de equipe. As duas motos foram separadas por Fabio di Giannantonio, dessa maneira, a fábrica italiana ocupou cinco espaços nas oito primeiras posições.

Fabio Quartararo, por sua vez, fez um ótimo trabalho para a Yamaha e ficou em novo, a menos de meio segundo atrás do ritmo imposto por Martin.

Marc Márquez, da Gresini, fechou o top 10, apesar de uma queda na Stowe nos últimos minutos da sessão. Ele foi o último piloto a dar uma volta na faixa de 1m59s.

Pedro Acosta, da Tech3 GasGas, também passou pela brita no fim do treino, mas só tocou nas barreiras depois de sair da Brooklands, quando faltava sete minutos no relógio. Ele conquistou a 11ª posição, cravando uma volta de 1m00s052, ficando à frente da segunda moto da Gesini, de Alex Márquez, e do piloto Brad Binder, da KTM.

23 pilotos começaram o fim de semana do GP da Grã-Bretanha, tendo Remy Gardner como participante extra para a Yamaha.

MotoGP British GP - FP1 results:

