MotoGP: Ducati e VR46 confirmam parceria para 2025

A renovação da parceria entre a Ducati e a VR46, que era esperada há meses, agora é oficial, por pelo menos duas temporadas da MotoGP. A situação se tornou uma certeza quando a Pramac se uniu à Yamaha para as próximas temporadas.

A VR46 assumirá o status da Pramac como parceira preferencial da Ducati, mas inscreverá apenas uma moto na safra mais recente, em 2025, ao contrário das duas que a equipe de Paolo Campinoti tem atualmente. Essa escolha é consequência de cortes orçamentários na Ducati, que continuará sendo a marca mais representada no grid, com seis motos, mas a única a ter "apenas" três modelos de última geração.

Luigi Dall'Igna, gerente geral da Ducati Corse, está muito satisfeito com a extensão:"Desde o primeiro dia, a VR46 Racing Team mostrou sua capacidade de trabalhar em perfeita harmonia com a Ducati e, nos últimos anos, alcançamos alguns resultados importantes juntos", enfatiza Gigi. "Portanto, estamos muito satisfeitos em poder fortalecer nosso relacionamento, oferecendo à equipe de Pesaro suporte total de fábrica a partir da próxima temporada. Tenho certeza de que juntos seremos capazes de alcançar grandes objetivos!"

"Mais uma vez, gostaria de agradecer a Valentino [Rossi], Uccio [Salucci, chefe da equipe], Pablo [Nieto, gerente] e todas as pessoas que trabalham com paixão e dedicação na equipe".

Uma ascensão meteórica

A VR46 fez sua estreia na Moto3, a partir de 2014, e depois na Moto2. A estrutura de Valentino Rossi, que entrou na MotoGP em 2021, patrocinando uma moto da equipe Avintia antes de se tornar uma equipe direta em 2022, com três vitórias na classe rainha, todos eles alcançados por Marco Bezzecchi no ano passado.

"Temos o orgulho de anunciar que, a partir do próximo ano, a Pertamina Enduro VR46 Racing Team será a equipe oficial da Ducati apoiada pela fábrica na MotoGP", diz Salucci. "Teremos uma moto oficial e uma GP24 na pista".

"Se alguém tivesse me dito isso há alguns anos, eu não teria acreditado. Este é um momento muito importante para todo o grupo: alcançar esse resultado em apenas três anos, com uma equipe jovem e muitas pessoas que nos acompanham desde a Moto3, é extraordinário."

Bezzecchi se mudará para a Aprilia na próxima temporada, mas espera-se uma extensão do contrato de Fabio Di Giannantonio, com o status de piloto de fábrica da Ducati, que lhe dará o benefício da GP25. Franco Morbidelli, membro da VR46 Riders Academy, poderia se juntar a ele e pilotar a versão 2024 da Ducati, que ele já tem este ano em Pramac.

