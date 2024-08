Álex Rins permanecerá com a Yamaha na MotoGP até o final da temporada de 2026 após assinar um novo contrato de dois anos.

O acordo foi anunciado pela Yamaha às vésperas do GP da Grã-Bretanha deste fim de semana em Silverstone, mas entende-se que as duas partes já haviam acertado os termos antes do GP da Holanda, há quase um mês.

A Yamaha vê Rins como um player-chave no desenvolvimento da M1, pois tenta diminuir a diferença para as rivais europeias Ducati, Aprilia e KTM por meio do novo sistema de concessão.

A marca japonesa recrutou o seis vezes vencedor de corridas da MotoGP no início da temporada de 2024 para substituir Franco Morbidelli e ele marcou pontos em quatro dos oito GPs que disputou até agora, com seus melhores resultados sendo o 13º lugar por duas vezes.

O espanhol perdeu a etapa anterior na Alemanha após um grande acidente na volta de abertura em Assen, mas está apto a participar neste fim de semana na Grã-Bretanha no retorno da MotoGP das férias de verão.

"Estou muito feliz em continuar trabalhando com a Yamaha por mais dois anos, e quero agradecer à equipe e à chefia em Iwata pela confiança em mim.

"Temos um objetivo claro, levar a Yamaha onde ela pertence, e isso é lutar por campeonatos. Desde o primeiro minuto, vi a disposição da Yamaha em melhorar e como eles estão investindo todos os recursos para atingir esse objetivo.

"Como resultado, e graças ao nosso trabalho, demos alguns passos importantes nesta temporada nessa direção, e queremos continuar assim nos próximos anos. Estou feliz em continuar trazendo minha experiência na MotoGP e ética de trabalho para uma equipe que provou estar se esforçando muito e que continuará fazendo isso."

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

A contratação de Rins significa que a Yamaha entrará em 2025-2026 com uma escalação inalterada, tendo já convencido o campeão de 2021 Fabio Quartararo a continuar na equipe por mais um período.

A Pramac, que se juntará à Yamaha como uma equipe satélite no ano que vem, ainda não revelou seus pilotos de 2025, mas um anúncio sobre a contratação do atual piloto da Trackhouse, Miguel Oliveira, é esperado em breve.

Todos os sinais sugerem que Oliveira será pareado com um novato da Moto2 em 2025.

"Estamos muito felizes em anunciar que Álex Rins continuará como piloto de fábrica da Yamaha por mais dois anos", disse o chefe da Yamaha MotoGP, Lin Jarvis.

"Declaramos claramente que temos um forte desejo e intenção de retornar ao topo novamente no campeonato de MotoGP. Para atingir esse objetivo, já recrutamos novos funcionários, mudamos nossas estruturas organizacionais internas e expandimos nossas parcerias técnicas externas.

"Também nos comprometemos a expandir nossa presença em 2025 com uma segunda equipe de fábrica independente e agora é hora de garantir que temos os pilotos que queremos para alcançar os resultados que nós, e eles, almejamos. Álex assinar por mais dois anos é uma parte importante do nosso plano para o Projeto MotoGP.

"Álex não é apenas um piloto muito talentoso e rápido, mas também é tecnicamente experiente, um trabalhador esforçado e um verdadeiro jogador de equipe. A colaboração entre Álex e Fabio dá à Yamaha a confiança de que juntos eles podem fortalecer o projeto de desenvolvimento de motos."

