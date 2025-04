O atual campeão da MotoGP vai voltar. O espanhol Jorge Martín recebeu nesta quinta-feira a liberação da equipe médica liderada pelo Dr. Ángel Charte e está apto para participar do GP do Catar deste fim de semana, quando finalmente fará sua estreia como piloto da equipe oficial da Aprilia.

Martín sofreu uma série de acidentes e fraturas desde a pré-temporada na Malásia e, com isso, não chegou a andar mais do que meio dia com a Aprilia RS-GP, tendo seu primeiro contato real nesta sexta-feira, no TL1 em Losail.

Tendo ficado de fora das três primeiras etapas, na Tailândia, na Argentina e em Austin, Martín se encontrará novamente com Charte na sexta-feira para ver como seu corpo se comportou no retorno.

O piloto nascido em Madri já moderou as expectativas em relação à sua volta, tendo em vista o que ele espera que seja uma dor contínua, bem como a falta de tempo na RS-GP até o momento. Depois de visitar a etapa anterior nos Estados Unidos, Martín agora se junta ao companheiro de equipe Marco Bezzecchi pela primeira vez, enquanto os dois tentam formar uma parceria de trabalho produtiva.

