Jorge Martín viajará para Doha para tentar participar do GP do Catar da MotoGP do próximo fim de semana, o quarto da temporada e o primeiro em que o espanhol poderá participar se conseguir passar nos exames médicos os quais será submetido na quinta-feira no mesmo circuito.

Pela primeira vez nesta temporada, a Aprilia poderá contar com sua formação completa de pilotos, com o campeão de 2024 da categoria rainha e o italiano Marco Bezzecchi, que tem dois sextos lugares nesta temporada como seu melhor resultado até agora.

"Jorge Martín, que retornará à pista depois de perder as três primeiras corridas devido a uma lesão", confirmou a Aprilia em seu habitual comunicado de imprensa antes da corrida.

"Martín, que perdeu as três primeiras corridas do ano devido a uma lesão sofrida durante os testes de pré-temporada, voltará à pista para finalmente começar sua temporada com a Aprilia Racing", continua o comunicado.

"O piloto espanhol, que sofreu uma fratura complexa do rádio e escafoide da mão esquerda e uma fratura ipsilateral do calcâneo durante o treinamento, foi submetido a uma cirurgia em 25 de fevereiro e, em seguida, seguiu um programa intensivo de fisioterapia com o objetivo de retornar à pista o mais rápido possível".

"Antes de voltar à pista, o atual campeão mundial terá de ser avaliado pela delegação médica da MotoGP para obter autorização", informa a equipe.

"Terminar a corrida seria uma vitória

Antes de viajar para o Catar, Martín ofereceu suas impressões na declaração da equipe, deixando claro que sua condição física: "Estou realmente ansioso para voltar à pista e estou feliz por poder pelo menos tentar correr no Catar", explicou o campeão de 2024.

"O objetivo será ganhar alguma confiança com o RS-GP25 e começar a dar algumas voltas", acrescentou.

No entanto, Martín está ciente da dificuldade de voltar a correr depois de tanto tempo.

"Não sei como estará meu condicionamento físico, certamente não 100%. Vamos tentar fazer o nosso melhor e melhorar aos poucos. Fisicamente, nem sei se conseguirei terminar a corrida, mas se conseguirmos, será uma vitória, pois significará que estou começando a me recuperar", continua o piloto espanhol.

"Temos que ir passo a passo para tentar voltar ao nosso nível normal o mais rápido possível".

A equipe sediada em Noale lembra que Martín está fora de ação há quase meio ano, com tudo o que isso representa.

"Depois de um início de temporada difícil, marcado por duas lesões - primeiro no teste de Sepang e depois durante os treinos - o principal objetivo de Martín será avaliar sua condição física após quase cinco meses de inatividade", concluiu a nota da Aprilia.

Na segunda e terça-feira, o piloto de testes da equipe italiana, Lorenzo Savadori, que substituiu Martín nas três primeiras corridas da temporada, fez testes privados em Misano com a RS-GP. O piloto italiano também viajará para o Catar, caso Martín não possa completar o fim de semana.

