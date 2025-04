MotoGP: Cinco pontos para ficar de olho no GP do Catar

A MotoGP visita o Catar nesse final de semana para sua quarta etapa da temporada 2025, com o piloto da Gresini Álex Márquez na liderança depois de uma caótica corrida nos Estados Unidos.

Tudo parecia muito claro em relação ao campeonato... até a nona volta do GP das Américas. O roteiro, aparentemente, estava escrito a favor de Marc Márquez: o irmão Álex desafiaria, mas não teria o ritmo, enquanto Francesco Bagnaia estaria por perto, mas acabaria ficando para trás.

Então, naquela fatídica volta no COTA, Marc foi ao chão. Bagnaia conseguiu a vitória, enquanto Álex saiu com a liderança do campeonato.

O próximo evento do calendário da MotoGP é o GP do Catar, em Losail, uma pista da qual Márquez não gosta muito, mas onde o companheiro de equipe Bagnaia teve um sucesso considerável.

Dada a pista 'lisa' do Catar, as curvas amplas e o alto nível de aderência, pode haver um resultado surpreendente no pódio da Yamaha ou da Aprilia, com a KTM ou a Honda potencialmente em curso para salvar um número decente de pontos.

Aqui estão cinco pontos para prestar atenção no fim de semana do GP do Catar.

O atual campeão retorna à pista

É justo dizer que a Aprilia não incendiou o mundo nas três primeiras corridas da temporada. Embora o campeão de Moto2 de 2024, Ai Ogura, e o ex-piloto da Ducati, Marco Bezzecchi, tenham apresentado desempenhos respeitáveis, a RS-GP não parece ser capaz de desafiar a fortaleza que é a Ducati.

Esse é um problema específico para o atual campeão Jorge Martín, que pretende finalmente começar sua carreira com a equipe de fábrica da Aprilia neste fim de semana, depois que um acidente nos treinos de pré-temporada o levou a perder as três primeiras rodadas.

Será intrigante ver o desempenho do piloto de 27 anos em um equipamento desconhecido e com suas lesões ainda o afetando.

Bagnaia de olho no título

Embora se esperasse que Marc Márquez levasse a melhor sobre Bagnaia, o italiano foi colocado mais à sombra do que se esperava inicialmente.

Certamente, o bicampeão não parecia estar desafiando as vitórias na corrida, muito menos pensando no campeonato. Mas, com Márquez enfrentando uma pista que ele não gosta muito neste fim de semana, pode ser uma chance para "Pecco" ultrapassar Marc.

Importante apontar que Pecco teve um tanto de 'sorte' em sua primeira vitória de 2025, já que o hexacampeão da MotoGP teve que cair para que Bagnaia conseguisse uma vitória.

O italiano pode muito bem montar um desafio para o campeonato a partir deste fim de semana, mas seu ritmo até agora sugere que não será um ponto de tensão.

Um líder inesperado do campeonato

Enquanto Marc ganhou as manchetes com seu acidente e Bagnaia ganhou sua parte por herdar uma vitória improvável, o novo líder do campeonato passou despercebido.

Álex Márquez mostrou-se metronomicamente consistente nas três primeiras corridas do ano, com segundos lugares em todas corridas principais e sprints.

Pode-se argumentar que Álex, e não Bagnaia, deveria ter estado em posição de conquistar a vitória no COTA, mas isso é um detalhe no que tem sido um início de temporada muito competente.

Parece ser uma questão de quando, e não de se, o piloto da Gresini conseguirá sua primeira vitória na MotoGP este ano. Mas se ele conseguirá fazer isso com velocidade absoluta é outra questão. Embora ele tenha liderado a corrida principal na Tailândia, isso aconteceu porque o irmão Marc largou atrás dele para permitir que a pressão dos pneus ficasse dentro dos limites estabelecidos.

Além das disputas na volta inicial, Álex não pareceu em condições de disputar a vitória por pura velocidade. Vamos ver se o Sr. Consistência muda isso no Catar.

Observando o ioiô da Yamaha

Durante os testes de pré-temporada, houve um período de tempo em que a Yamaha parecia ser uma ameaça para a Ducati. No entanto, depois de um início de temporada mediano, a sorte da fabricante japonesa parece ter melhorado no COTA. O fim de semana do GP do Catar pode fazer com que a equipe suba na tabela de pontos dos fabricantes. Se tiver sorte.

Com Jack Miller em quinto lugar e Fabio Quartararo em sexto depois de pressionar as Ducatis na sprint americana, isso mostra que tanto a equipe de fábrica quanto a equipe satélite da Pramac podem potencialmente tirar algo da manga no Catar. É certo que a Yamaha está em último lugar na classificação, e ainda pode ser que COTA tenha sido apenas um lampejo.

Também é preciso lembrar que a Pramac mudou da Ducati para a Yamaha nesta temporada, assinando um contrato de sete anos após duas décadas de associação com a fabricante italiana. À luz do início da temporada da Yamaha, provavelmente é melhor não lembrar isso à gerência da equipe da Pramac.

O momento de sucesso ou fracasso da KTM

Embora a batalha pela última posição na classificação dos fabricantes possa envolver essencialmente todas as motos que não sejam Ducati, a KTM parece estar disputando o título indesejado de pior moto do grid. Embora Binder tenha forçado a máquina a chegar aos pontos e Pedro Acosta tenha conseguido apresentar desempenhos de qualificação confiáveis, a luta é evidente.

No COTA, os pilotos da KTM sofreram um desgaste horrível dos pneus e problemas de vibração, e apenas a velocidade astronômica da RC16 em linha reta a manteve competitiva.

Os problemas financeiros da 'empresa-mãe' durante o final de 2024 foram muito divulgados, mas não está claro se essa é a força motriz por trás da falta de competitividade nesta temporada ou se é a abordagem técnica que a KTM está adotando para resolver seus problemas.

Ainda assim, o Catar pode ser um ponto alto, já que Binder se saiu bem nessa pista no passado, classificando-se e terminando em segundo lugar no GP do ano passado. Para a KTM, este fim de semana pode dar esperança aos seus pilotos ou levá-los ao desespero. Se a motocicleta não for bem no Catar, não irá bem em lugar algum.

