A KTM vive um 2025 de muita dor de cabeça, dentro e fora das pistas. Para além da grave crise econômica que coloca em xeque o futuro do programa na MotoGP, a própria moto sofre neste começo de temporada, como relatado pela dupla da equipe oficial, Brad Binder e Pedro Acosta.

A marca austríaca vive uma batalha intensa contra Aprilia, Honda e Yamaha para ser a segunda força do grid, atrás apenas da Ducati. Mas o começo de ano não é dos melhores, com Acosta relatando problemas com os freios da moto, enquanto Binder afirma ser afetado por vibrações aleatórias. E a expectativa é de avanços no Catar, com a chegada de novidades.

Acosta diz estar diante de uma RC16 capaz do melhor e do pior, com problemas que precisam ser corrigidos: "Quando corremos, digamos que não há um estágio intermediário: a moto é fantástica ou é muito difícil ser rápido", explicou o piloto oficial da equipe em sua chegada ao circuito de Losail. "Precisamos manter a calma e a KTM está trabalhando para entender que direção tomar".

"Neste momento, estou realmente focado no desempenho, para entender o que está acontecendo", acrescentou. "É óbvio que algo não está certo. Às vezes, talvez você tenha que esquecer o resultado final e se concentrar mais em como obtê-lo, e então você faz progressos. Estou calmo, sinceramente".

Se Acosta está demonstrando essa calma, é porque a KTM não está de braços cruzados e tem algo "não muito novo, mas uma certa 'ideia'" planejada para sua moto neste fim de semana. Ele espera recuperar a sensação que teve em 2024 ao frear.

"Temos algumas coisas que podem realmente nos ajudar com nossos problemas e talvez nos ajudar a voltar à sensação que tivemos no ano passado. No ano passado, tínhamos um grande ponto forte, nossa potência de frenagem. Agora é totalmente o oposto".

"Agora estamos indo na mesma direção do ano passado, porque estamos lutando para sermos consistentes. Estamos bastante calmos, temos algo muito bom para testar. Veremos o que podemos conseguir neste fim de semana".

Vibrações difíceis de controlar

Acosta se refere, sobretudo, à falta de sensibilidade na dianteira que Binder já estava sentindo em 2024. "Agora acho que ele está vendo mais do que eu estava sentindo, especialmente na segunda metade do ano passado", disse o sul-africano. Mas ele se queixa principalmente de choques na traseira, não necessariamente da mesma natureza que os sentidos por seu companheiro de equipe.

"Talvez [os outros pilotos da KTM] se queixem mais de vibrações", explicou Acosta em Austin. "Estou falando mais de vibrações, mas vibrações que você não pode imaginar. Eu as sinto toda vez que sento na moto, é uma loucura".

Solicitado a esclarecer a distinção entre vibrações e quiques, Acosta se referiu a nuances na direção do tremor : "Para mim, quique é quando a roda traseira pula [...]. O que eu sinto é vibração. Sinto as vibrações quando acelero e a traseira fica 'trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr' [de lado]. Mas ela não dá um salto. É um efeito de bola de neve em termos de vibração. Ela fica cada vez mais alta".

De qualquer forma, esses movimentos são um problema que Binder espera corrigir o mais rápido possível, o que não será fácil, pois eles ocorrem aleatoriamente, tornando impossível identificar claramente sua origem.

"É muito difícil porque você pode fazer uma curva uma vez e nada acontecer, depois faz a curva uma segunda vez, acha que não está fazendo nada de errado e recebe uma vibração enorme. Não é fácil entender exatamente o que está acontecendo. Obviamente, o pessoal está trabalhando duro para tentar entender como se livrar disso, porque, assim que você começa a sentir essa vibração, sua velocidade nas curvas cai enormemente. Quando isso acontece em duas ou três curvas em uma volta, seu tempo de volta não chega nem perto do que poderia ser".

"Não é muito nas curvas em que você freia e depois acelera", detalhou Binder. "É mais nas curvas em que você toma o ângulo por um longo tempo, portanto, mais nas curvas longas em que você toma velocidade".

Embora Jack Miller já estivesse tendo grandes problemas com vibrações no ano passado, o problema parece novo para Binder: "É estranho porque, francamente, nunca tivemos isso no passado. Também está muito ligado ao nível de aderência, portanto, espero que possamos encontrar uma área onde isso não ocorra. É isso que estou buscando no momento!".

Esperança para Losail

Apesar de sua KTM estar sofrendo com vários problemas, Brad Binder espera um grande avanço no GP do Catar, onde teve sucesso nas últimas temporadas : "Esse não é o nosso único problema no momento, precisamos ser mais rápidos no geral. Sinto que preciso continuar determinado, seguir em frente, e não tenho dúvidas: já vimos progresso nesta temporada. No último fim de semana, senti que fizemos progresso no domingo e espero que o progresso sentido naquele dia continue aqui."

"Esta pista foi boa para nós no passado, tive alguns pódios aqui e boas corridas na MotoGP", lembrou Binder, segundo colocado em Losail em 2022 e 2024. "Seria bom começar a me aproximar do top 3, esse é o meu objetivo neste fim de semana. É uma pista em que sei que posso ser rápido, já fui bem aqui no passado".

Acosta também quer acreditar em um bom fim de semana, mesmo que os desempenhos do ano passado tenham pouco valor aos seus olhos : "Nos Estados Unidos, no ano passado tivemos um bom desempenho e este ano tivemos muitos problemas. Aqui, Brad estava no pódio na sprint e na corrida, eu estava muito bem no início e depois tive uma deterioração na corrida. Foi um bom fim de semana para a marca. Poderemos ver o desempenho da moto deste ano, com as novidades que estaremos avaliando".

