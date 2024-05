Marc Márquez revelou que estava "completamente exausto" quando chegou à luta pela vitória no GP da França de MotoGP, depois de sair do 13º lugar no grid, terminando a prova deste domingo em 2º.

O piloto da Gresini Ducati passou por uma qualificação difícil, sendo eliminado no Q1, mas se recuperou de forma brilhante na corrida para terminar em segundo lugar, tanto na sprint do sábado quanto no GP do domingo.

Márquez precisou de 17 voltas no GP para chegar à posição de pódio, antes de neutralizar uma diferença de dois segundos para alcançar o vencedor Jorge Martin e Francesco Bagnaia.

Embora tenha terminado em segundo lugar depois de uma ultrapassagem na última volta sobre Bagnaia, Márquez admitiu depois que "não estava convencido" de que poderia lutar pela vitória quando alcançou os líderes.

"Hoje eu não estava convencido, porque quando cheguei até eles, estava completamente exausto", disse Marquez, marcando seu segundo pódio de grande prêmio no 1000º GP da Gresini. "Eu estava pressionando durante toda a corrida, sem tempo para relaxar, e então cheguei até eles e tentei atacar".

"Mas então eu disse 'hmm, não estou me sentindo bem agora na moto'. E vi que Pecco também tinha uma boa aceleração. Então, foi difícil encontrar o ponto de ultrapassagem porque ele também estava se defendendo bem na curva 3. Mas na última volta eu disse: "Vou estar lá para ver se acontece alguma coisa".

"Vi que Pecco não estava atacando Martin, então saí bem da curva 8 e tentei na curva 9. Consegui parar bem".

Márquez acredita que teria tido uma chance melhor de vencer o GP da França se não tivesse se envolvido em uma batalha "estranha" pelo terceiro lugar com o piloto da VR46, Fabio Di Giannantonio.

"A briga naquelas voltas foi estranha porque, às vezes, você precisa entender em que parte da corrida você está e, se algum piloto está vindo de trás, você não pode perder dois segundos ali porque perdemos 1,5s naquela chicane com um contato; eu já tinha a posição", acrescentou.

"Mas eu esqueci [essa batalha depois] e continuei, e tivemos um ritmo incrível. É verdade que, sem essa batalha, eu teria mais chances porque teria mais voltas atrás deles. Mas esse segundo lugar, hoje, foi mais do que melhor".

