Jorge Martín foi o mais rápido da tarde em Valência, garantiu a pole position na MotoGP e quebrou a sequência de Francesco Bagnaia, que tinha feito as últimas cinco. O piloto da Ducati anotou um tempo de 1:29.936 e ficou à frente de Pecco e Jack Miller, que fecham a primeira fila da corrida deste domingo (14).

Valentino Rossi, que faz sua despedida da categoria rainha neste fim de semana e é o centro das atenções, conseguiu se classificar direto ao Q2 após os treinos livres e cravou a décima colocação no grid de largada.

Q1

Álex Rins, Brad Binder, Iker Lecuona, Luca Marini, Alex Márquez, Danilo Petrucci, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira, Enea Bastiannini e Pol Espargaró foram os pilotos não classificados diretos ao Q2. O último não participou da qualificação pelo forte acidente sofrido no TL3 que ainda pode o tirar mesmo da corrida.

A marca de 1:30.960 de Rins foi a referência nas primeiras voltas, com uma 'dobradinha' da Espanha entre os que avançavam à parte final do treino, já que Viñales aparecia em segundo. Pouco depois, Binder e Petrucci se 'intrometeram' entre os dois, com o sul-africano tomando a segunda colocação e o italiano a terceira.

Dovizioso chegou a ganhar a segunda posição do piloto da KTM, que recuperou em seguida. Os dois ponteiros ainda melhoraram seus tempos e confirmaram a classificação nos momentos finais do Q1, que contou com uma queda de Márquez no final.

Resultados do Q1

Q2

Aleix Espargaró, Miller, Franco Morbidelli, Bagnaia, Martín, Joan Mir, Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Rossi, Rins e Binder foram os pilotos que lutaram pela pole position em Valência.

Miller, utilizando pneu médio na dianteira, anotou 1:30.325 e liderou os primeiros momentos da disputa, seguido de Bagnaia. Mir completava a primeira fila. Pouco depois, Martín fez exatamente o mesmo tempo do australiano e marcou o segundo tempo. Com isso, os três lugares na ponta eram da marca italiana.

Em sua última tentativa, Pecco cravou 1:30.000 e caiu na volta seguinte no setor 1, mas parecia que manteria a ponta, até Martín baixar para 1:29.936 e tomar a pole position nos momentos finais, quebrando a sequência de cinco corridas consecutivas de Bagnaia na primeira colocação.

Resultados do Q2

