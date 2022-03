Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado (05) aconteceu o treino que definiu o grid de largada para o GP do Catar da MotoGP, primeira etapa da temporada de 2022.

Jorge Martin foi o grande nome da noite em Losail, ao conquistar a quinta pole position de sua carreira. Ele superou Marc Márquez no Q2 e torceu para que Enea Bastianini não o desbancasse em sua última tentativa. O italiano conseguiu 'apenas' a segunda posição com o espanhol da Honda fechando a primeira fila.

Atual campeão, Fabio Quartararo teve que passar pelo Q1 e teve que se conformar em conseguir apenas a 11ª posição de largada.

O Treino

A sessão começou com o Q1 composto por Fabio Quartararo, Brad Binder, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Andrea Dovizioso, Álex Márquez, Maverick Viñales, Luca Marini, Raul Fernández, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Remy Gardner e Darryn Binder.

Já com o cronômetro zerado, Brad Binder foi o melhor, com a marca de 1min53s512. Atual campeão, Quartararo chegou a ficar boa parte do Q1 à frente, mas passou como segundo colocado, a 0s142 de Binder.

Na primeira tentativa do Q2, Marc Márquez se colocou à frente com 1min53s566. Mas, com menos de 10 minutos para o final, Miller assumiu o controle, com 1min53s411, com Pol Espargaró em segundo.

Com menos de três minutos para o final, Márquez novamente tomou a ponta, se aproveitando do vácuo de Bagnaia, ao cravar 1min53s283.

Martin ficou à frente com 1min53s011, desbancando o piloto da Honda quando restavam pouco mais de 1 minuto para o final.

Com todos os pilotos já tendo feito suas últimas tentativas, Enea Bastianini veio fazendo parciais mais rápidas do que o pole, mas acabou conseguindo 'apenas' a segunda colocação.

Com isso, Martin garantiu a pole position, tendo ao seu lado Bastianini e Márquez.

A largada para o GP do Catar acontece neste domingo ao meio-dia, horário de Brasília.

Grid de largada

