MotoGP: Rins supera Márquez e lidera TL2 no Catar

Álex Rins superou Marc Márquez, da Honda, em um frenético segundo treino livre antes do GP do Catar de MotoGP de 2022.

A segunda sessão de 45 minutos do fim de semana do Catar ocorreu em condições mais representativas para a corrida, com o anoitecer e temperaturas mais baixas.

O espanhol da Suzuki cravou 1min53s432 ficando à frente do hexacampeão da MotoGP por míseros 0s035. Joan Mir, Jorge Martin e Franco Morbidelli completaram o top-5.

O atual campeão, Fabio Quartararo fez apenas a oitava melhor marca com 1min53s906.

Neste sábado as motos voltam à pista com o TL3 às 7h15. O quarto treino acontece às 11h20, seguido da classificação ao meio-dia, todos os horários de Brasília.

Resultados

