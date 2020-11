MotoGP: Mir conquista vitória inédita e fica perto do título

Joan Mir deu um grande passo para a conquista do título da MotoGP de 2020. O espanhol liderou a dobradinha da Suzuki neste domingo, em Valência, em prova válida pelo GP da Europa.

Após largar em quinto e escalar o pelotão, o espanhol deu o bote pela liderança quando restavam 11 voltas para o final. Alex Rins foi o segundo colocado e Pol Espargaró, o pole, fechou o pódio.

Fabio Quartataro caiu no início da prova, conseguiu voltar e terminou em 14º. Valentino Rossi teve mais problemas com sua Yamaha e abandonou.

Com os resultados, Mir tem 162 pontos no campeonato, à frente de Quartararo e Alex Rins com 125, restando duas corridas para o fim.

A Corrida

A largada foi limpa, com Pol Espargaró mantendo a liderança da prova, seguido de Alex Rins e Joan Mir, que teve um bom início. Ainda no primeiro giro, Aleix Espargaró e Fabio Quartararo caíram na curva 8, com o francês conseguindo retornar, mas na última posição.

Na segunda volta, Rins assumiu a liderança e Quartararo estava a 15 segundos do penúltimo, Maverick Viñales, que largou do pitlane.

Lorenzo Savadori foi outro a ir ao chão, na curva 14, restando 24 voltas para o final. Ao mesmo tempo, Mir assumia o segundo posto.

Em seguida, Valentino Rossi parava sua moto na pista, conseguiu retomar, mas abandonou. Francesco Bagnaia e Cal Crutchlow caíram logo depois.

Na metade da prova, Rins tinha três décimos sobre Mir. Espargaró era o terceiro, seguido de Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami e Johann Zarco.

Com 12 para o fim, Tito Rabat também abandonava.

Líder do campeonato, Mir dava o bote pela ponta com 11 giros para o final, após pequeno erro de Rins.

Aos poucos, Mir se distanciava de Rins, chegando a mais de um segundo com cinco para o final. Alex Márquez caiu na curva 1 restando quatro voltas.

Com tranquilidade, Joan Mir terminou em primeiro, conseguindo sua primeira vitória em 2020, seguido de Rins e Espargaró.

A MotoGP volta no próximo fim de semana, novamente em Valência.

Resultado final

