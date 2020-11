Depois da dobradinha da Suzuki no GP da Europa de MotoGP, apenas seis pilotos continuam com chances matemáticas de conquistar o título nesta temporada. No entanto, o piloto que tem mais possibilidades a duas corridas do fim - Valência II e Portimão - é Joan Mir, que conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo.

O piloto da Suzuki tem 37 pontos de vantagem sobre seus perseguidores mais próximos, Fabio Quartararo e Alex Rins, com 50 pontos ainda em disputa. Além disso, Maverick Viñales (41), Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso (45) ainda têm chances matemáticas, embora precisem de combinações de resultados complicadas.

Com isso, Mir disputará o GP de Valência no próximo final de semana com opções para selar seu primeiro título mundial de MotoGP.

O que Mir precisa para ser campeão?

Mir tem a vantagem de que será campeão enquanto estiver à frente dos rivais na segunda rodada em Valência. Mesmo que Rins ou Quartararo ganhem no próximo domingo, ele pode ser o terceiro para garantir o título.

No entanto, vamos dar uma olhada nas contas:

- Mir é campeão se terminar à frente de seus rivais em Valência;

- Mir é campeão se terminar no pódio;

- Mir é campeão se terminar em 4º, 5º, 6º ou 7º e nem Quartararo nem Rins vencerem;

- Mir é campeão se terminar em 8º, 9º, 10º ou 11º, nem Quartararo nem Rins passarem do terceiro lugar e Viñales não vencer;

- Mir é campeão se terminar em 12º, se nem Quartararo nem Rins subirem no pódio e Viñales não vencer, nem ficar em segundo;

- Mir é campeão se abandonar ou não pontuar, Quartararo e Rins não passarem do 5º lugar, Viñales ser 4º ou pior e nem Morbidelli nem Dovizioso passarem do 3º lugar;

- Dovizioso e Morbidelli precisam de quase um milagre para continuar na batalha até o final: terminar em 1º ou 2º e Mir não passar de 11º.

