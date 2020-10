A MotoGP está de folga nesta semana antes da rodada tripla que fecha a temporada 2020, com duas provas em Valência e uma em Portimão. E apesar do estado de emergência na Espanha por causa da Covid-19, a categoria garante a realização das provas, mas incidentes envolvendo membros do paddock furando as bolhas podem levar a um endurecimento dos protocolos.

Nesta semana, a Espanha passou de um milhão de casos de Covid-19 desde o início da pandemia e, no domingo, o país declarou estado de emergência e introduziu toques de recolher para impedir a disseminação.

O GP de Teruel foi realizado normalmente, apesar de várias cidades ao redor de Aragón retornando ao lockdown. E a categoria segue na Espanha para os GPs da Europa e de Valência no Circuito Ricardo Tormo antes de ir para Portugal, outro país que começa a se fechar pelo aumento de casos.

Mas para o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, a situação não deve afetar as provas em Valência.

"No momento, nada mudou. O estado de emergência não deve afetar nossa situação. Não estaremos trabalhando nos horários de restrição determinados pelo governo. No momento, podemos seguir".

Por outro lado, os planos de ter público nos GPs em Valência foram descartados. Na temporada, apenas a rodada dupla de Misano e a etapa de Le Mans tiveram público. As demais aconteceram com portões fechados.

Desde o início da temporada, a MotoGP vem trabalhando com protocolos de Covid-19 dentro do paddock, que inclui a limitação de circulação e testes regulares, mas vários casos foram registrados, incluindo Valentino Rossi.

Para o fim da temporada, serão mais três finais de semana consecutivos, e os responsáveis pelo campeonato pedem a todos os membros do paddock precauções extremas para que ações individuais não 'prejudiquem o fim da temporada".

A direção da categoria notou certo relaxamento por membros do paddock sobre os protocolos, e a Associação de Equipes da MotoGP (IRTA), ao lado da Dorna, trataram de deixar claro sua contrariedade ao desrespeito, enviando uma carta a todos do paddock.

"Notamos que algumas pessoas começaram a relaxar o cumprimento das medidas de segurança exigidas no paddock e nos boxes. Se quisermos seguindo organizando corridas, temos que mostrar ao mundo exterior que estamos respeitando as condições acordadas para obter tais permissões".

Segundo a IRTA, o perigo maior de contrair o vírus é durante as viagens e movimentos fora da bolha circuito - hotel, destacando que as viagens de volta à casa entre rodadas duplas sendo um dos principais problemas.

"A Dorna e a IRTA estão muito decepcionados por ver quantos participantes da MotoGP optaram por voltar para casa, ou a complexos turísticos, entre as provas em Aragón".

"Para estes eventos consecutivos, foi pedido a vocês que seguissem na bolha. Só abrimos exceções para razões comerciais importantes".

A carta, assinada por Mike Trimby, CEO da IRTA, recorda que a bolha criada pela equipe médica da MotoGP faz com que "o paddock represente um risco mínimo de infecção em comparação com o exterior. O maior perigo vem das pessoas que contraem o vírus em suas casas ou nas viagens".

Com isso em mente, os responsáveis da MotoGP sugerem um enrijecimento dos protocolos para todos os membros do paddock durante a última rodada tripla do ano.

"Para a próxima rodada dupla em Valência e a prova em Portimão, recomendamos encarecidamente que todos permaneçam com suas equipes ou companheiros de empresa dentro da bolha, sem viajar para casa ou outros lugares. Isso minimizará a possibilidade de exclusão de alguém dos eventos e, mais importante, garante a saúde de todos os presentes".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TOP-5: As maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna