Franco Morbidelli foi o grande nome do GP de San Marino da MotoGP neste domingo (13) em Misano. O piloto da Petronas assumiu a liderança logo após a largada para não perder mais. Este foi o primeiro triunfo do ítalo-brasileiro na principal categoria da motovelocidade.

A briga principal da prova foi pelo restante do pódio, com Valentino Rossi deixando escapar seu 200º após ser superado por Joan Mir. Francesco Bagnaia havia feito o mesmo pouco antes e garantiu a segunda posição.

Fabio Quartararo fez uma corrida para esquecer, chegando a cair duas vezes e não conseguindo pontuar.

A Corrida

Na largada, Morbidelli pulou à frente e tomou a ponta de Viñales, com Rossi assumindo o segundo posto.

O ‘Doutor’ não desgrudou de Morbidelli nas primeiras voltas e Jack Miller era o terceiro colocado. Viñales, que havia sido o pole, caiu para o quarto lugar.

Bradley Smith foi o primeiro a ir ao chão, na curva 14, quando restavam 24 voltas para o final.

Fabio Quartararo caiu na curva 4 quando restavam 20 voltas, mas conseguiu retornar na última colocação.

Em seguida, Rins e Bagnaia manobravam sobre Viñales pela quarta e quinta posições, respectivamente. O espanhol conseguiria o terceiro posto depois.

Aos poucos, Morbidelli começava a se desgarrar de Rossi, chegando a um segundo de vantagem quando faltavam 14 voltas para o fim.

Além disso, Rins e Bagnaia se aproximavam perigosamente sobre o 'Doutor' com 10 para o final.

Após breve passagem nos boxes, Quartararo caia novamente, desta vez na curva 6, restando oito voltas.

A parte final da prova viu Morbidelli aumentar sua diferença e Rossi tentando segurar a segunda posição. Mas não teve jeito, Bagnaia manobrou sobre Rossi faltando seis giros para o fim.

Mir, que chegou de surpresa, tentava fazer o mesmo, e conseguiu fazer a ultrapassagem na última volta. Com isso, Morbidelli venceu a primeira na MotoGP com extrema tranquilidade, com Bagnaia em segundo e Mir em terceiro

A MotoGP retorna a Misano no próximo fim de semana com o GP Emilia Romagna.

Resultado final

