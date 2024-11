O comecinho do TL1 da MotoGP precisou ser totalmente interrompido após acidente entre Pedro Acosta e o companheiro de equipe, Augusto Fernández. Aos seis minutos, a comissão de prova acionou a bandeira vermelha, colocando a sessão em pausa. Mais tarde, quando tudo foi retomado, Takaaki Nakagami conseguiu cravar a melhor volta ao retornar aos boxes para calçar pneus novos.

Colocando um novo pneu macio na frente de sua Honda RC213V, Nakagami registrou o tempo de 1m40s510 com apenas dois minutos no relógio para começar seu último fim de semana na MotoGP no topo da tabela de classificação.

O piloto japonês sofreu uma queda no início da curva 2, mas conseguiu voltar à sessão mais tarde sem grandes problemas.

Pedro Acosta liderou a maior parte do TL1 com um tempo de 1m40s912 em sua moto Tech3 GasGas, apesar de ter sido pego em um acidente causado por seu companheiro de equipe Augusto Fernández.

Com menos de cinco minutos de sessão, Fernández bateu na moto do companheiro de equipe na saída da curva 5, deixando os dois no chão.

Embora os dois pilotos tenham saído ilesos do incidente, a direção de prova foi forçada a acionar a bandeira vermelha para recuperar a RC16 de Fernandez, da marca GasGas, atingida e reparar os danos na cerca de ar.

Quando a sessão foi retomada, depois de um atraso de 10 minutos, o líder do campeonato, Jorge Martín, subiu imediatamente para o topo da tabela de classificação com 1m41s820, antes de baixar ainda mais a marca para 1m40s971.

Alex Márquez, da Gresini, foi o próximo piloto a quebrar a barreira do 1m41s, sendo meio décimo mais rápido do que Martín, antes de Acosta ultrapassá-lo por 0,003s em sua segunda moto para assumir a primeira posição.

O tempo do piloto de 20 anos permaneceu o mais rápido até o final da corrida de Nakagami com pneus macios, mas ele ainda conseguiu terminar em segundo lugar, à frente do jovem Márquez.

Brad Binder, companheiro de equipe da KTM, foi outro piloto que melhorou no final, saltando para o quarto lugar com 1m40s952, empurrando Martín, da Pramac, para o quinto lugar.

Martín foi seguido pelas Ducatis de fábrica de Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, com o bicampeão terminando em sétimo e meio segundo atrás do melhor esforço de Nakagami.

O ataque da Aprilia foi liderado por Maverick Vinales, em oitavo, enquanto Jack Miller conseguiu três motos do grupo KTM, em nono.

O top 10 foi completado por Marc Márquez, na segunda motocicleta da Gresini, que ficou à frente da Yamaha de Fabio Quartararo e da Honda pilotada por Luca Marini.

Aleix Espargaró, completando seu último fim de semana na MotoGP pela Aprilia, foi classificado em 14º, atrás da moto Pramac de Franco Morbidelli.

Além de Nakagami e da dupla da Tech3, Michele Pirro foi outro piloto a sofrer uma queda nos primeiros momentos do TL1, com o testador da Ducati caindo no chão na Curva 5, enquanto se familiarizava com a moto VR46 GP23, normalmente pilotada por Fabio di Giannantonio.

No entanto, após o início do treino, Bagnaia também foi ao chão na Curva 1, aparentemente distraído pela Aprilia de Vinales à sua frente.

Confira os tempos:

