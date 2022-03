Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP volta à Termas de Río Hondo para mais um GP da Argentina, o primeiro desde 2019. Mas, além dos problemas que a etapa está sofrendo com o atraso na chegada dos fretes, a Honda vive uma dor de cabeça própria: após confirmar que Marc Márquez não estará presente no fim de semana, a montadora tem mais um desfalque, após Takaaki Nakagami testar positivo para Covid-19.

Enquanto todo o grid da MotoGP está vacinado contra a Covid, o surgimento das variantes ao redor do mundo leva a mais casos positivos. Tendo feito um PCR obrigatório na Espanha antes de voar para a Argentina, o piloto da LCR Honda testou positivo.

Segundo um comunicado da LCR, Nakagami fez outros dois exames, com o mesmo resultado, mas sem exibir sintomas. Ele espera poder voltar ao grid já na semana que vem, no GP das Américas em Austin.

"Takaaki Nakagami testou positivo para Covid-19", diz o comunicado da LCR. "O piloto da LCR Honda IDEMITSU perderá o GP da Argentina deste fim de semana após o teste feito na segunda, antes de viajar para Termas de Río Hondo".

"O piloto não apresenta sintomas e fez mais dois testes que deram positivos. Nakagami espera voltar já na semana que vem, no GP das Américas.

A LCR confirmou ainda que o japonês não será substituído, com Álex Márquez sendo o único representante da equipe no grid. E a notícia representa mais uma baixa para a Honda, que já não contaria com a participação de Marc Márquez, devido ao novo quadro de diplopia.

Márquez será substituído pelo piloto de testes da Honda Stefan Bradl, cuja última aparição foi no GP do Algarve do ano passado no lugar do espanhol, quando ele teve seu primeiro caso de diplopia. Ele participaria da etapa de Valência, mas uma forte batida na classificação o tirou da prova.

