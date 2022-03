Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia de treinos para o GP da Argentina da MotoGP, terceira etapa da temporada 2022, foi cancelado devido ao atraso na chegada de parte do frete ao circuito de Termas de Río Hondo.

Mais cedo nesta semana, o Motorsport.com havia noticiado que um problema técnico com um dos cinco aviões de carga da MotoGP no Aeroporto Internacional Moi em Mombasa, Quênia, que levava o material após o GP da Indonésia, havia causado o atraso na chegada do frete à Argentina, inicialmente previsto para sábado.

Foi anunciado que a Ducati seria a mais afetada, com a equipe de fábrica e duas de suas clientes, a Gresini Racing, do líder Enea Bastianini, e a VR46, de Valentino Rossi, ficando sem a maior parte do material, incluindo as motos.

Porém, parece que a situação é ainda mais grave, afetando mais equipes. A Dorna Sports confirmou que dois problemas diferentes afetaram dois voos com fretes das três classes, com um deles não chegando à Argentina antes da sexta-feira.

Em um comunicado da Dorna, foi revelado que um segundo avião de frete que havia chegado em Tucumán na Argentina foi enviado de volta à Lombok, na Indonésia, para coletar mais materiais, e sofreu um problema técnico durante uma parada.

Segundo a Dorna, um avião segue parado em Mombasa, com pessoal da Europa e do Oriente Médio sendo enviados para o conserto, com a expectativa de que ele volte ao ar nesta noite.

Com isso, a MotoGP e a organização do evento foram forçados a cancelar as atividades de pista para a sexta.

Com isso, todas as três classes (MotoGP, Moto2 e Moto3) terão seus TLs 1 e 2 na manhã e começo da tarde de sábado, com a MotoGP tendo ainda um TL3 de 30 minutos. A programação do domingo não será modificada.

Veja como ficou a programação da MotoGP na Argentina, lembrando que os horários de Termas de Río Hondo são os mesmos de Brasília:

Sábado:

Moto3 TL1 – 08h45min

Moto2 TL1 – 09h40min

MotoGP TL1 – 10h35min

Moto3 TL2 – 11h35min

Moto2 TL2 – 12h30min

MotoGP TL2 – 13h25min

Moto3 Classificação – 14h35min

Moto2 Classificação – 15h30min

MotoGP TL3 – 16h25min

MotoGP Classificação – 17h05min

Domingo:

Moto3 Corrida – 12h00min

Moto2 Corrida – 13h20min

MotoGP Corrida – 15h

