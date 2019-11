MotoGP pode voltar a ter corridas na Hungria a partir de 2022

A Dorna Sports, promotora da MotoGP, anunciou um acordo preliminar para que a Hungria volte ao calendário da categoria a partir de 2022. O acordo acontece nove anos após a primeira proposta para o retorno ao país falhar.

Agora, a Dorna assinou um acordo de interesse com o governo húngaro, o que foi celebrado pelas autoridades.

Laszlo Palkovics, Ministro da inovação e tecnologia disse: “Estou muito feliz em anunciar que a MotoGP está preparada para voltar à Hungria”.

Não está claro como o acréscimo do país ao calendário poderá acontecer sem afetar a proposta atual de expandir o calendário de 2022 para 22 corridas, já que Finlândia, Indonésia, Brasil e Portugal também estão entre os prováveis destinos.

MotoGP retorna ao Brasil em 2022

Conforme antecipado pelo Motorsport.com, a categoria rainha da motovelocidade mundial voltará ao Brasil na temporada 2022. A etapa brasileira ocorrerá no Rio de Janeiro, no circuito Rio Motorpark, ainda a ser construído na região de Deodoro.

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1995 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja fotos da MotoGP no Brasil abaixo:

Galeria Lista Rio de Janeiro: Valentino Rossi, Honda 1 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Carlos Checa e Max Biaggi 2 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Honda 3 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Honda 4 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Honda 5 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Honda 6 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Honda 7 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Repsol Honda Team 8 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Makoto Tamada, Max Biaggi e Nicky Hayden, 9 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nicky Hayden, Repsol Honda Team 10 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Nicky Hayden, Repsol Honda Team 11 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi cai 12 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vencedor de 2004: Makoto Tamada 13 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Goiânia: Sito Pons, Campsa Honda 14 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sito Pons, Campsa Honda 15 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sito Pons, Campsa Honda 16 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Randy Mamola, Cagiva 17 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fiorenzo Fanali, Kel Carruthers, Giacomo Agostini, Eddie Lawson 18 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eddie Lawson, Agostini Yamaha, Rob McElnea, Suzuki Pepsi Cola 19 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eddie Lawson, Agostini Yamaha 20 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Eddie Lawson, Agostini Yamaha 21 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images São Paulo (1992): Mick Doohan, Honda 22 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan, Honda 23 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan, Honda 24 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan e Dr. Claudio Costa 25 / 27 Foto de: Clinica Mobile Mick Doohan, Honda 26 / 27 Foto de: Clinica Mobile Mick Doohan, Honda 27 / 27 Foto de: Clinica Mobile

