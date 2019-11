Jorge Lorenzo e o CEO da Dorna, empresa promotora da MotoGP, Carlo Ezpeleta, agendaram uma grande coletiva de imprensa para o fim desta manhã em Valência, onde neste fim de semana acontece a última etapa da temporada da categoria.

Uma conferência similar foi organizada quando Dani Petrosa anunciou sua aposentadoria em Sachsenring no ano passado. Apesar do contrato de Lorenzo com a Honda ter validade até 2020, os rumores no paddock dão conta de que o tricampeão irá pendurar as luvas .

As dificuldades de adaptação à moto da Honda e os ferimentos causados por duas graves quedas nesta temporada seriam os motivos por trás da saída do espanhol.

Johann Zarco, que está substituindo Takaaki Nakagami nas últimas corridas da temporada na LCR Honda, é apontado como candidato favorito para substituir o tricampeão e fazer dupla com Marc Márquez em 2020.

Carreira de Sucesso

Apesar de Lorenzo encarar momento delicado na carreira e se manter nas últimas posições do grid, sua carreira é repleta de títulos vitórias. Montamos uma galeria exclusiva de imagens de todos os campeonatos de Lorenzo nas 125cc, Moto2 e MotoGP. Confira:

Galeria Lista 2002: 125cc, 21º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: 125cc, 21º - Jorge Lorenzo e Youichi Ui, Derbi - Caja Madrid Derbi Racing 2 / 36 Foto de: Derbi 2003: 125cc, 12º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: 125cc, 4º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: 250cc (Moto2), 5º - Jorge Lorenzo - Fortuna Honda 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: 250cc (Moto2), 5º - Jorge Lorenzo - Fortuna Honda; Dani Pedrosa 6 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia; Andrea Dovizioso e Alex De Angelis 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia 9 / 36 Foto de: Toni Börner 2007: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia; Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2008: MotoGP, 4º - Jorge Lorenzo - Yamaha 11 / 36 Foto de: Toni Börner 2008: MotoGP, 4º - Jorge Lorenzo - Yamaha; Dani Pedrosa e Valentino Rossi 12 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 13 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2009: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 14 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2010: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 15 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 16 / 36 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 17 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 18 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 19 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 20 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 21 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha; Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso 22 / 36 Foto de: Repsol Media 2013: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 23 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha; Marc Márquez e Dani Pedrosa 24 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 25 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 26 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 27 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 28 / 36 Foto de: Bridgestone 2016: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 29 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 30 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: MotoGP, 7º - Jorge Lorenzo - Ducati 31 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: MotoGP, 7º - Jorge Lorenzo - Ducati 32 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: MotoGP, 9º - Jorge Lorenzo - Ducati 33 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: MotoGP, 9º - Jorge Lorenzo - Ducati 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: MotoGP, 19º - Jorge Lorenzo - Honda 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: MotoGP, 19º - Jorge Lorenzo - Honda 36 / 36 Foto de: Srinivasa Krishnan

