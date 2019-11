Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna - empresa que detém o controle da MotoGP - deu um ‘ultimato’ ao tricampeão Jorge Lorenzo, dizendo que o espanhol precisa tomar uma decisão sobre sua permanência na categoria. Além disso, o mandatário afirmou que a situação de Lorenzo com a Honda é algo “triste”.

O fim de uma temporada difícil está se aproximando para Lorenzo, que está na 19ª posição do campeonato com apenas 25 pontos somados, enquanto seu companheiro, Marc Márquez, conquistou o título com folga sobre os rivais. O tricampeão sofreu para se adequar à moto da Honda e sofreu acidentes em Barcelona e Assen, dos quais ainda está se recuperando.

Veja queda de Lorenzo na Espanha:

Ezpeleta acredita que chegou o momento de Lorenzo decidir se tem condições de voltar à velha forma, que lhe rendeu três títulos mundiais, ou se não será capaz de se recuperar fisicamente a ponto de ser competitivo.

“Acho que Lorenzo precisa tomar uma decisão”, disse Ezpeleta ao Motorsport.com. “Me dou muito bem com ele, gosto muito de Lorenzo, mas ele tem que pensar no que quer fazer da vida”.

“Se o que acontece é que suas costas doem demais [depois dos acidentes nos testes de Barcelona e em Assen], então é isso. Jorge precisa começar a pensar se pode se recuperar e se tornar o Lorenzo que todos conhecemos, ou não, por ele mesmo e pelo campeonato”.

"Eu não gosto de ver um cara tão bom quanto ele terminar em 19º. Veja bem, eu não acho que ele possa se esforçar mais do que está fazendo."

Carreira de Sucesso

Apesar de Lorenzo encarar momento delicado na carreira e se manter nas últimas posições do grid, sua carreira é repleta de títulos vitórias. Montamos uma galeria exclusiva de imagens de todos os campeonatos de Lorenzo nas 125cc, Moto2 e MotoGP. Confira:

Galeria Lista 2002: 125cc, 21º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 1 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: 125cc, 21º - Jorge Lorenzo e Youichi Ui, Derbi - Caja Madrid Derbi Racing 2 / 36 Foto de: Derbi 2003: 125cc, 12º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 3 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: 125cc, 4º - Jorge Lorenzo - Caja Madrid Derbi Racing 4 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: 250cc (Moto2), 5º - Jorge Lorenzo - Fortuna Honda 5 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: 250cc (Moto2), 5º - Jorge Lorenzo - Fortuna Honda; Dani Pedrosa 6 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia 7 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2006: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia; Andrea Dovizioso e Alex De Angelis 8 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2007: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia 9 / 36 Foto de: Toni Börner 2007: 250cc (Moto2), Campeão - Jorge Lorenzo - Fortuna Aprilia; Andrea Dovizioso e Álvaro Bautista 10 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2008: MotoGP, 4º - Jorge Lorenzo - Yamaha 11 / 36 Foto de: Toni Börner 2008: MotoGP, 4º - Jorge Lorenzo - Yamaha; Dani Pedrosa e Valentino Rossi 12 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 13 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2009: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 14 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2010: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 15 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 16 / 36 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 17 / 36 Foto de: Bridgestone Corporation 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 18 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 19 / 36 Foto de: Yamaha Motor Racing 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 20 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 21 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2012: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha; Dani Pedrosa e Andrea Dovizioso 22 / 36 Foto de: Repsol Media 2013: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha 23 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: MotoGP, 2º - Jorge Lorenzo - Yamaha; Marc Márquez e Dani Pedrosa 24 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 25 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2014: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 26 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 27 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2015: MotoGP, Campeão - Jorge Lorenzo - Yamaha 28 / 36 Foto de: Bridgestone 2016: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 29 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: MotoGP, 3º - Jorge Lorenzo - Yamaha 30 / 36 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: MotoGP, 7º - Jorge Lorenzo - Ducati 31 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: MotoGP, 7º - Jorge Lorenzo - Ducati 32 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: MotoGP, 9º - Jorge Lorenzo - Ducati 33 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: MotoGP, 9º - Jorge Lorenzo - Ducati 34 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: MotoGP, 19º - Jorge Lorenzo - Honda 35 / 36 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: MotoGP, 19º - Jorge Lorenzo - Honda 36 / 36 Foto de: Srinivasa Krishnan

