Pela primeira vez desde o GP de Portugal, em abril, Fabio Quartararo apareceu na coletiva oficial da MotoGP sem ocupar a vaga do meio, separada para o líder do Mundial. Hoje, foi a vez de Francesco Bagnaia, que somou 105 pontos a mais que o francês desde o GP da Holanda em junho. E o atual campeão sabe apontar o dedo para quem é o responsável por essa queda de rendimento.

À direita de Pecco, Quartararo parecia tranquilo, e com uma mensagem muito bem pensada: "Não tenho nada a perder, vou com tudo".

Durante a coletiva, Quartararo apontou a origem de seus problemas, mas tentou não tecer duras críticas à montadora pela assombrosa falta de reação ao longo dos meses, uma inação que é difícil de entender sem estar dentro da garagem.

Mas ele não falou apenas da Yamaha, com duros comentários sobre seu companheiro de equipe, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli: "Se eu sou competitivo, Morbidelli também deveria ser".

Assim que concluída a coletiva, os pilotos partiram para as entrevistas individuais, onde Quartararo foi mais incisivo em seus comentários.

"Para ser sincero, nunca estivemos realmente cômodos, sempre sofremos, mesmo quando ganhamos corridas", disse.

"Em Barcelona [onde venceu com 6s5 de vantagem para Jorge Martín], nunca pensei que escaparia daquele modo. Na Alemanha [vitória com 5s de diferença para Johann Zarco], meu rendimento foi bom, mas arriscamos com a escolha dos pneus".

"Em Portimão, tivemos condições chuvosas o fim de semana todo e sabemos que terminamos do mesmo modo que começamos. Já de cara, na quarta volta, marquei o recorde da pista. Conseguimos estar no jeito, e isso fez a diferença. Mas na segunda metade da temporada, quando os demais mostraram grande avanço, ficamos estagnados".

Vendo os passos gigantes dados pela Ducati, a progressão da Aprilia e o retorno de Marc Márquez na Honda, a situação da Yamaha parece ir de mal a pior, podendo piorar ainda mais em 2023, já que a montadora contará com apenas as duas motos oficiais, perdendo a RNF para a Aprilia.

"Penso que isso [não ter equipe satélite] não nos penalizará, comparado com o que temos nesse momento. Somos três [pilotos] e isso não nos ajuda em nada. Cal Crutchlow é um piloto de testes, e nunca pude tirar nada de útil de Morbidelli".

A inação da Yamaha e sua falta de capacidade para desenvolver a moto estão no centro dos problemas de Quartararo.

"Claro que culpo a Yamaha. Mas não quero me queixar, nem para eles, nem publicamente. Não quero dizer que a moto não é boa. Sei muito bem que a moto não é rápida, mas preciso colocar na cabeça que é isso que tenho no momento".

A queda da Yamaha veio, coincidentemente, logo após garantir uma renovação com Quartararo até o fim de 2024, em meio a ofertas importantes de outras montadoras. Mas o francês não pensa duas vezes sobre a decisão tomada.

"Não, não me arrependo de nada, porque eles sabiam muito bem que eu estava perto de sair. Mas ao dar esse impulso [renovando], eles mudaram a mentalidade. Eles contrataram engenheiros italianos, estão desenvolvendo mais o motor, então sinto que houve uma mudança. Teremos novidades na próxima temporada".

