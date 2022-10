Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades da penúltima etapa da temporada 2022, o GP da Malásia. O primeiro dia de pista em Sepang foi marcado por diferentes condições climáticas, com o TL1 acontecendo com pista seca e o TL2 após uma forte chuva. Com isso, a primeira sessão de treinos foi a mais rápida do dia, tendo Brad Binder com o melhor tempo.

O retorno à Sepang após três anos marca o primeiro match point do campeonato para Francesco Bagnaia, caso o piloto da Ducati faça 11 pontos a mais que Fabio Quartararo, evitando que a disputa fique para a final em Valência.

Outro candidato ao título, Aleix Espargaró teve um TL1 de pesadelo, fazendo apenas uma volta rápida antes de cair na curva 8 ainda na primeira parte da sessão. Ao voltar à pista posteriormente, precisou voltar ao boxes devido a um problema técnico, ficando apenas em 20º.

No TL1, foi Binder quem colocou a KTM à frente com 01min59s479, apenas 0s097 à frente de Rins, vencedor do GP da Austrália. Em terceiro, ficou Marc Márquez com a Honda e Bastianini, de Ducati, fechou um top 4 com quatro montadoras diferentes. Joan Mir foi o quinto com a segunda Suzuki.

Quartararo foi o sétimo colocado enquanto Bagnaia foi o 11º, com nenhum dos dois candidatos ao título colocando pneus novos no fim da sessão para entregar voltas melhores.

Confira o resultado final do TL1 para o GP da Malásia de MotoGP:

As condições foram mudando com o passar das horas, até que uma tempestade caiu durante a sessão da Moto2 que antecedia o TL2 da MotoGP, o que atrasou o treino da categoria rainha em uma hora.

E apesar da chuva ter parado no momento em que a pista foi liberada e um trilho seco já começava a aparecer, ninguém arriscou os pneus slicks na maior parte da sessão. Enquanto Morbidelli foi o primeiro a marcar tempo com 02min15s423, a condição foi melhorando e os tempos, caindo.

A seis minutos do fim, Bezzecchi foi o primeiro a arriscar os slicks, com outros pilotos seguindo o italiano.

No final, Cal Crutchlow surpreendeu ao terminar o TL2 na frente com a Yamaha da equipe RNF, marcando 02min05s710, nove décimos à frente do segundo colocado, Bagnaia. Álex Márquez foi o terceiro, com Miller e Zarco completando o top 5.

Já Quartararo foi o nono colocado, sem colocar pneus slick, mas marcando tempos fortes em condições tradicionalmente adversas à Yamaha. Já Aleix Espargaró teve mais uma sessão difícil, completando apenas 11 voltas antes de terminar em 21º, logo à frente de Bastianini.

Confira o resultado final do TL2 para o GP da Malásia de MotoGP: