Marc Márquez admitiu que está "zangado” com a segunda queda no molhado do GP de França da MotoGP porque “foi desnecessária”.

O piloto da Honda brigou pelo pódio no início da corrida em Le Mans e conseguiu roubar a liderança de Fabio Quartararo durante os pit stops no final da quinta volta da prova.

Márquez rapidamente colocou dois segundos entre ele e Quartararo depois que saiu do pitlane, mas suas esperanças de vitória foram frustradas quando ele caiu na última curva na volta nove.

Márquez disse que a queda o desapontou, pois veio em um momento em que ele estava "apenas guiando e não pensei nas condições da pista".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Estou com raiva de mim mesmo porque a segunda queda foi desnecessária", disse.

“Estava pensando mais em outras coisas, na posição da moto."

“Estava apenas guiando e não pensei nas condições da pista."

“Então, a segunda queda foi algo que seria muito melhor se eu evitasse."

“Mas no geral o fim de semana foi bastante positivo.”

Questionado pelo Autosport se foi de alguma forma bom estar desapontado por perder uma vitória dada a sua atual situação física, ele disse: “Sim, quero dizer, o ponto que estou mais desapontado é a segunda queda porque foi desnecessária."

“A culpa foi minha e não fui capaz de me controlar. Eu não estava totalmente concentrado."

“Estava guiando rápido, talvez muito rápido e os pilotos da frente estavam mais devagar do que eu depois da primeira queda."

“Eu estava pensando no braço e outras coisas."

“Nessa volta tinha acabado de informar à minha equipe que ia para a box mudar para os slicks porque a pista estava pronta."

“Mas de qualquer maneira, é isso. Estou desapontado com a segunda queda."

O piloto da Honda foi um dos nove pilotos que optaram pelo pneu médio traseiro para chuva, que não era o composto ideal para as condições em que caiu pela primeira vez. No entanto, ele acredita que a sua escolha foi correta.

O piloto da Honda também reconheceu que seus erros no domingo foram “parte do retorno”.

Galvão, Regi e narradores; ex-diretor de F1 da Globo conta tudo sobre bastidores das transmissões

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.