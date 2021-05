Neste sábado, a MotoGP definiu o grid de largada para o GP da Itália em Mugello, sexta etapa da temporada 2021. E em uma sessão movimentada e com uma certa polêmica envolvendo Marc Márquez e Maverick Viñales, Fabio Quartararo dominou o Q2 para fazer a quarta pole consecutiva do ano.

Os treinos livres do final de semana em Mugello deixaram a impressão de mais uma disputa intensa entre Yamaha e Ducati pela pole e pela vitória. Os pilotos das montadoras se revezaram na ponta, com o vice-líder Francesco Bagnaia liderando os TL 2 e 3, garantindo também o recorde da pista italiana, enquanto o líder Quartararo foi o mais rápido do TL4.

A classificação deste sábado começou com 30 minutos de atraso, devido ao grave acidente envolvendo o suíço Jason Dupasquier durante a classificação da Moto3. O piloto foi levado de helicóptero para o hospital em Florença, para mais exames e atendimento.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Maverick Viñales, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Michele Pirro, Takaaki Nakagami, Luca Marini, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Lorenzo Savadori, Enea Bastianini, Álex Márquez e Iker Lecuona.

No final da primeira parte do treino, Marc Márquez ficou com a ponta ao marcar 01min45s924 em uma disputa fantástica pelas duas vagas para a disputa do Q2. O hexacampeão garantiu o tempo voador ao colar na traseira de Viñales para usar o vácuo do piloto da Yamaha. Na volta seguinte, Viñales não conseguiu repetir o bom tempo, errando no início do quarto setor, e foi eliminado no Q1.

Em segundo, ficou Aleix Espargaró, com 01min46s024, a apenas um décimo do tempo de Márquez.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 22º: Maverick Viñales, Enea Bastianini, Takaaki Nakagami, Michele Pirro, Luca Marini, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Iker Lecuona, Lorenzo Savadori e Álex Márquez.

Q2

Marc Márquez e Aleix Espargaró garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Brad Binder, Jack Miller, Johann Zarco, Álex Rins, Miguel Oliveira, Joan Mir, Pol Espargaró e Franco Morbidelli.

No final, a pole position ficou com Fabio Quartararo, marcando 01min45s187. Esta é a quarta pole consecutiva do piloto da Yamaha, que não sabe o que é largar abaixo da primeira posição desde o GP de Portugal. Francesco Bagnaia e Johann Zarco completam a primeira fila.

Fecham o top 12: Aleix Espargaró, Jack Miller, Brad Binder, Miguel Oliveira, Álex Rins, Joan Mir, Franco Morbidelli, Marc Márquez e Pol Espargaró.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Itália, 6ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Mugello.

