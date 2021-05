A classificação da Moto3 em Mugello, realizada neste sábado (29), foi palco de um grave acidente envolvendo Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba e Jason Dupasquier.

O suíço acabou levando a pior. Na saída da Arrabbiata 2, Dupasquier perdeu o controle de sua moto no topo da colina na saída da curva 9, a segunda curva rápida da Arrabibiata. Neste trecho, de visibilidade reduzida, os pilotos que chegaram atrás dele a toda velocidade tiveram problemas para evitá-lo.

Levados ao centro médico da pista, Sasaki e Alcoba passaram por exames e foram liberados. O próprio Alcoba disse, poucos minutos após o acidente, que atingiu Dupasquier e sua moto.

“Foi uma qualificação maluca. Conseguimos fazer uma volta e na última estávamos melhorando, mas um piloto caiu na minha frente. A moto dele estava na pista e eu não pude evitar. Bati na moto dele, forte. Felizmente, estou bem. Tudo dói, especialmente meu pé, mas não está quebrado ", explicou Sasaki.

Veja abaixo o momento do acidente (ATENÇÃO: Imagens fortes)

Dupasquier foi imediatamente atendido no local do acidente pelos médicos. Depois de uma avaliação inicial, os médicos solicitaram rapidamente o helicóptero, para transportar o piloto ao hospital Careggi de Florença para exames e tratamento adicional.

De acordo com informações publicadas pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, não confirmadas pela direção da MotoGP, o quadro de Dupasquier é grave. O piloto passou por uma bateria de exames, incluindo uma ressonância e uma tomografia computadorizada para avaliar sua condição.

Em publicação feita no Twitter, mas posteriormente deletada, o presidente da região da Toscana, Eugenio Giani, escreveu o seguinte: “Dupasquier está indo para a sala de cirurgia para intervenção neurocirúrgica, a equipe médica está com a situação sob controle. Vamos garoto, você tem 19 anos! ".

Essa é a primeira vez em anos que o helicóptero não era acionado para intervir diretamente na pista. As condições de Dupasquier obrigaram os médicos a adotar essa solução para evitar que o piloto fosse levado ao centro médico.

Não está claro onde Dupasquier foi atingido por Sasaki. É certo que a moto do japonês foi jogada para cima após a colisão e o piloto teve um acidente significativo próprio mas, felizmente, sem consequências. Teme-se que tenha sido o impacto causado pela moto do japonês que causou os maiores danos a Dupasquier.

Esta é a segunda temporada do piloto suíço na Moto3. Atualmente, Dupasquier ocupa a décima posição do Mundial, tendo como melhor resultado até aqui a sétima posição na etapa de Jerez.

