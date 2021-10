Marc Márquez disse que "perdeu toda a confiança" para acelerar na qualificação para a etapa da MotoGP na Emília-Romanha após uma defesa no início do Q2 e sua queda no TL4. O piloto da Honda foi um dos sete a cair durante a sessão antes do treino classificatório, executado com pneus slicks em uma pista de Misano ainda úmida em alguns lugares e incrivelmente fria.

Enquanto ele empurrava para sua primeira volta rápida na segunda parte, quase foi arremessado de sua moto na Curva 2 no que descreveu como um movimento puramente de "sorte".

A essa altura, sua confiança havia diminuído e quando ele acelerou para marcar o tempo em sua última tentativa, caiu na Curva 6, deixando-o em sétimo no grid.

"Hoje foi um dia difícil”, disse Márquez quando questionado pelo Motorsport.com sobre como seu emocional estava afetado. "No TL4, já caí ao colocar os slicks porque toquei na parte molhada e não vi onde. Então, começamos o Q2 e tive essa defesa."

"Depois dela… foi uma sorte. Não posso dizer que fiz isso, isso e isso - não, foi sorte. Após isso tive uma grande dor no ombro nos 30 segundos seguintes, mas para o treino de qualificação não foi uma limitação real. Foi mais sobre a sensação com a moto. Com todos esses momentos, perdi a confiança e não andei bem."

"Ainda assim, fiz um tempo de volta aceitável e disse ok, vou esperar até a última tentativa' porque o sentimento não era bom, e quando você não tem o feeling necessário para baixar um giro, às vezes pode acontecer algo assim, onde você empurra sem sentir, e eu perdi a frente."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Márquez sentiu que tinha ritmo para pelo menos garantir um lugar nas duas primeiras filas e não acredita que possa lutar pelo pódio no domingo, mesmo que consiga recuperar a confiança na moto Honda.

"É um resultado aceitável para a largada da corrida", comentou. "É verdade que hoje conseguiríamos começar no mínimo da segunda fila, mas isso acontece e amanhã é importante recuperar a confiança."

"Mesmo assim, não conseguiremos lutar pela vitória, nem mesmo pelo pódio. Terminar entre os cinco primeiros seria um bom resultado", concluiu.

