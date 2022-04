Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP sai de Portugal neste domingo com dois pilotos na liderança do Mundial: Fabio Quartararo e Álex Rins terminaram a prova de Portimão com 69 pontos cada, mas com vantagem para o atual campeão mundial, devido à vitória obtida neste GP.

E a disputa segue bem apertada, com Aleix Espargaró em terceiro e bem próximo dos dois, com 66 pontos, cinco à frente de Enea Bastianini, que caiu de primeiro para quarto após o abandono deste domingo. Segundo colocado no GP, Johann Zarco é o quinto, mas a 19 pontos de Quartararo.

Depois de uma corrida tímida, Marc Márquez ainda obteve importantes pontos, subindo para 11º na classificação com 31, empatado com a dupla oficial da Ducati, Jack Miller e Francesco Bagnaia, e um a mais que seu companheiro de Honda, Pol Espargaró.

A MotoGP dá sequência à temporada 2022 já na próxima semana, com o GP da Espanha, sexta etapa do campeonato, no circuito de Jerez de la Frontera. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura da principal categoria da motovelocidade mundial.

Confirma a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP de Portugal:

Confirma a situação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP de Portugal:

Confirma a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP de Portugal:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 106 25 16 20 25 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 70 20 25 10 4 11 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 70 10 11 16 20 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Yamaha 69 7 20 8 9 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Aprilia 67 13 7 25 6 16 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 44 16 4 4 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - -

F1 AO VIVO: Veja DEBATE sobre o GP da Emilia Romagna, quarta etapa de 2022, disputada em ÍMOLA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: