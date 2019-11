MotoGP: Quartararo domina treinos livres e bate recorde de Sepang

Fabio Quartararo de fato é a grande sensação da temporada 2019 da MotoGP. Além do hexacampeão Marc Márquez, o novato da Yamaha Petronas vem encantado os fãs da motovelocidade e voltou a brilhar nesta sexta-feira, liderando os dois treinos livres da categoria rainha para o GP da Malásia. De quebra, o piloto francês ainda quebrou o recorde da pista de Sepang na segunda sessão prática, registrando o tempo de 01min58s576.

Com a volta voadora, Quartararo colocou mais de meio segundo de vantagem sobre o segundo colocado, o italiano Andrea Dovizioso, vice-campeão com a Ducati, que anotou a marca de 1min59s206 após ficar em quinto no primeiro treino livre.

Quem completou o top-3 no TL2 foi o heptacampeão Valentino Rossi, italiano da Yamaha, a menos de um décimo de ‘Dovi’, mas o ‘Doutor’ foi oitavo no TL1. Companheiro de Quartararo, o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli foi o quarto colocado, depois de ficar em segundo na primeira sessão. Tanto ele como o colega de SIC Petronas terão motos Yamaha de fábrica atualizadas na próxima temporada.

A ‘segunda fila’ em Sepang foi completada pelo australiano Jack Miller, que registrou o quinto melhor tempo a bordo da Pramac Ducati, e pelo espanhol Aleix Espargaró, piloto espanhol da Aprilia.

O britânico Cal Crutchlow foi o sétimo com a Honda LCR, à frente do italiano Francesco Bagnaia, da Pramac Ducati. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, e seu compatriota Álex Rins, da Suzuki, completaram o top-10 no TL2. O companheiro de Rossi foi terceiro no TL1, enquanto Rins ficou em sexto.

Márquez, que busca sua sexta vitória consecutiva em 2019 na Malásia, foi o 13º com a Honda, após ficar em quarto no TL1. O espanhol chegou a liderar, mas acabou superado. De todo modo, voltou a ficar muito à frente do companheiro e conterrâneo Jorge Lorenzo, que segue mal e ficou em 17º, uma posição à frente de seu resultado na primeira sessão.

O destaque ‘negativo’ ficou por conta de Miguel Oliveira, piloto português da KTM Tech 3. Lesionado, o competidor se esforçou para participar dos treinos, mas abandonou as atividades após apenas quatro voltas na prática inaugural.

