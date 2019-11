MotoGP: Quartararo terá moto Yamaha de fábrica em 2020

Piloto da Yamaha Petronas, Fabio Quartararo vai dar um passo à frente depois de impressionar em sua temporada de estreia na MotoGP com uma moto B-spec da Yamaha, que lhe deu seis pódios e quatro pole positions.

O francês atualmente ocupa o sexto lugar na classificação, um ponto à frente do piloto da equipe de fábrica Valentino Rossi, heptacampeão, e quatro à frente de seu companheiro na Petronas, Franco Morbidelli.

Para a temporada 2020, Quartararo e Morbidelli receberão motos A-spec da Yamaha, o que, juntamente com um acesso mais rápido a atualizações, significa que ambos terão um conjunto de sete motores para uso ao longo do campeonato, ao invés de apenas cinco do pacote B-spec.

"Estamos muito felizes em confirmar que chegamos a um acordo aqui em Sepang para a Yamaha colocar duas motos YZR-M1 A-spec para a temporada 2020", disse Lin Jarvis, chefe de equipe da Yamaha.

"As performances de Franco e Fabio foram excelentes este ano e isso é demonstrado pelas conquistas dos pilotos e da equipe nos vários rankings do campeonato alcançadas até agora, tanto individualmente quanto em equipe."

"O apoio da Petronas a essa nova equipe foi crucial para permitir que a equipe dê mais um passo adiante em 2020 com duas motos A-spec. A Yamaha compromete-se a fornecer à equipe e aos pilotos o melhor suporte possível para que eles possam progredir em 2020 e conquistem vitórias".

O chefe da equipe, Razlan Razali, acrescentou: "Franco e Fabio contribuíram para o nosso sucesso e ter ambos em máquinas iguais nos permitirá coisas melhores. Estamos particularmente orgulhosos de podermos fazer esse anúncio na Malásia, a casa da Petronas e da equipe".

GP da Malásia

Fabio Quartararo de fato é a grande sensação da temporada 2019 da MotoGP. O novato da Yamaha Petronas vem encantado os fãs da motovelocidade e voltou a brilhar nesta sexta-feira, liderando os dois treinos livres da categoria rainha para o GP da Malásia. De quebra, o piloto francês ainda quebrou o recorde da pista de Sepang na segunda sessão prática, registrando o tempo de 01min58s576.

Veja imagens dos treinos livres em Sepang:

