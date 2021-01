MotoGP: Quartararo visita sede da Yamaha pela primeira vez

Quase um ano após a Yamaha anunciar a contratação de Fabio Quartararo como piloto da equipe oficial da montadora japonesa, o francês visitou pela primeira vez a sede de sua nova casa na MotoGP, onde correrá ao lado de Maverick Viñales, substituindo Valentino Rossi.

Quartararo terá que esperar pelo menos até seis de março para dar as primeiras voltas com suas novas cores, durante a pré-temporada no Catar. Mas seu contrato, firmado em 2020, despertou muita atenção de todos, por ter sido anunciado logo após uma ótima primeira tempoorada na MotoGP.

O rendimento de Quartararo, que andou com uma M1 de fábrica na temporada passada, foi caindo ao longo das provas após dominar a rodada dupla em Jerez, marcando 50 de 50 pontos disponíveis. Em contraste, nos últimos seis GPs de 2020, fez apenas 19 pontos em 150, terminando em oitavo no Mundial de Pilotos, três posições abaixo de sua classificação de 2019.

Nesta segunda, em Gerno di Lesmo, seus novos chefes o esperavam: Lin Jarvis (gerente da equipe) e Massimo Meregalli (chefe de equipe) os apresentaram às instalações onde a equipe trabalha na M1.

Após dois anos dividindo o box com Franco Morbidelli, Quartararo terá ao seu lado Maverick Viñales como companheiro deequipe, ocupando o vazio deixado por Valentino Rossi, que ocupará sua vaga na Petronas.

