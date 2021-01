Vítima de uma forte queda durante a primeira sessão classificatória da temporada de 2020, no GP da Espanha, Alex Rins sofreu uma luxação no ombro direito e uma pequena fratura na cabeça do úmero.

Em Portimão, no final da temporada, uma queda no TL2 sobre o ombro lesionado despertou as dores e o Rins quis fazer novos exames para saber se era oportuno aproveitar a pausa de inverno para passar pelas mãos de um cirurgião. Os exames revelaram uma ruptura de ligamentos, mas, como o desconforto desapareceu, Rins optou por desistir da cirurgia.

“Na semana seguinte ao final do campeonato fui ver o meu médico e avaliámos a lesão juntos, tirámos radiografias e os ligamentos da clavícula estão rompidos”, revelou o piloto catalão em entrevista ao Motorsport.com.

“A operação era possível, mas não julgamos necessária porque não tenho desconforto, é principalmente visual, vemos uma clavícula diferente da outra. Não fizemos a operação e me sinto ótimo. Já fiz muito motocross e o ombro responde muito bem. Quase não tenho dor no ombro, nos treinos levanto tanto peso quanto no ano passado antes da lesão, e isso é uma ótima notícia”, acrescentou Rins.

Rins está determinado em voltar à forma para se sair melhor este ano, apesar da incerteza criada pela pandemia de Covid-19.

“A única conclusão é que quero acelerar, subir na moto e me preparar o melhor que puder. Acho que vai ser uma temporada como a do ano passado, com um pouco de incerteza, sem saber se podemos correr ou quando, mas treino todos os dias para ficar forte.”

A pandemia Covid-19 já alterou os planos das equipes para o início da temporada, com os testes de Sepang cancelados e três dias de testes adicionados em Losail. O calendário da temporada de 2021 está atualmente inalterado, mas a data do GP do Catar pode mudar e algumas viagens para fora da Europa podem não ser possíveis. Álex Rins prefere não se preocupar com isso e continuar sua preparação conforme planejado.

“Não tenho dúvidas, estou me preparando para a temporada como na anterior, me preparando bem para a primeira corrida no Catar e se as circunstâncias impossibilitarem a corrida, continuarei a treinando para estar o mais forte possível."

