MotoGP revisa calendário com cancelamento de GP da Malásia; veja

O calendário da MotoGP 2021 passou por novas revisões devido à pandemia de Covid-19, já que o Grande Prêmio da Malásia foi cancelado e uma segunda corrida em Misano foi adicionada.

Apesar do lançamento de vacinas para combater a Covid-19 em 2021, o calendário da MotoGP ainda foi fortemente afetado pela pandemia devido a novos surtos e mudanças nas restrições de viagem.

Devido ao aumento de casos de Covid na Malásia, a Dorna Sports foi forçada a fazer mais alterações no calendário de 2021 e cancelar o evento em Sepang pelo segundo ano consecutivo.

O GP da Malásia será substituído por um segundo evento em Misano, que estranhamente ocupará a vaga de 24 de outubro originalmente planejada para Sepang, em vez de formar uma rodada dupla com o GP de San Marino. O evento ainda não foi oficialmente nomeado. A segunda corrida de Misano do ano passado ficou conhecida como Grande Prêmio da Emilia Romagna.

Mas dois eventos em Misano são boas notícias para os fãs italianos de MotoGP, que agora terão duas oportunidades de ver Valentino Rossi correr em casa antes de se aposentar no final de 2021.

“A FIM e a Dorna Sports lamentam anunciar o cancelamento do Grande Prêmio de Motos da Malásia, que foi marcado para o Circuito Internacional de Sepang de 22 a 24 de Outubro”, diz um comunicado.

“A pandemia e as restrições de entrada resultantes para a Malásia obrigam o cancelamento do evento. O Campeonato do Mundo FIM de MotoGP espera regressar a Sepang em 2022 para correr à frente dos nossos dedicados fãs malaios."

“A FIM e a Dorna Sports têm o prazer de confirmar que a MotoGP vai regressar ao Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli de 22 a 24 de Outubro, fim de semana previamente agendado para o GP da Malásia, para um segundo Grande Prêmio na clássica pista italiana."

“O nome deste evento será anunciado oportunamente. A data do Grande Prêmio Octo di San Marino e da Riviera di Rimini permanece inalterada", completou. A adição de uma segunda corrida em Misano significa que a MotoGP terá oito corridas em circuitos repetidos em 2021.

Após a dobradinha no Catar e na Áustria e uma segunda corrida em Portugal marcada para 7 de novembro. Atualmente, o Grande Prêmio das Américas em Austin ainda está marcado para acontecer em 3 de outubro.

No entanto, a situação da Covid atingiu uma conjuntura terrível em Austin, com relatórios mais recentes afirmando que a cidade do Texas quebrou o recorde na região para a maioria dos pacientes em unidades de terapia intensiva com doenças relacionadas à Covid.

Calendário de MotoGP revisado para 2021:

Data Local 28 de março Losail 4 de abril Losail 18 de abril Algarve 2 de maio Jerez 16 de maio Le Mans 30 de maio Mugello 6 de junho Barcelona 20 de junho Sachsenring 27 de junho Assen 8 de agosto Red Bull Ring 15 de agosto Red Bull Ring 29 de agosto Silverstone 12 de setembro Aragón 19 de setembro Misano 3 de outubro Austin 24 de outubro Misano 07 de novembro Algarve 14 de novembro Valência Pendente de anúncio --

