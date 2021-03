Após 16 temporadas correndo pela equipe oficial da Yamaha na MotoGP, Valentino Rossi está de casa nova, correndo pela satélite da montadora japonesa, a Petronas SRT. E o multicampeão acredita que poderá se beneficiar de um ambiente com menos pressão, mas destacou os desafios que podem surgir ao longo deste ano.

Rossi chega à 22ª temporada na classe principal do Mundial em um momento importante em sua carreira: de casa nova, buscando se recuperar de em 2020 decepcionante, mas com os rumores da aposentadoria batendo na porta.

Após o lançamento da moto de 2021 da Petronas, Rossi participou de uma coletiva virtual com jornalistas do mundo todo onde falou sobre a nova realidade de ser piloto de equipe satélite, apesar de seguir com apoio total da Yamaha.

“Eu fui um piloto de fábrica por muito tempo. De 2002 a 2020 se não me engano. Então são 19 temporadas na MotoGP. Mas nas duas primeiras temporadas, na 500cc, eu estava em situação similar, porque era uma equipe satélite. Mas era um outro mundo. Naquele momento, eu me sentia confortável”.

“Tenho menos pessoas para trabalhar na moto, mas as equipes satélites trabalham de modo diferente. Você pode pensar mais na performance da corrida do que no desenvolvimento da moto ao longo da temporada. Então isso pode ser bom”.

“Mas estou feliz com minha situação técnica porque tenho apoio total da Yamaha. E essa equipe já demonstrou em suas duas primeiras temporadas que é capaz de vencer corridas, pode colocar o piloto no topo. Então espero um alto nível e mal posso esperar para começar essa temporada”.

Valentino ainda comentou as declarações de Franco Morbidelli sobre a importância de sua amizade com o companheiro de equipe e como separar a amizade da competição interna da Petronas.

“Fico feliz com o que Franco disse. Certamente, a amizade entre as pessoas é muito importante. Também considero isso muito importante, porque sempre me dediquei para ter bons amigos. Tenho uma boa amizade com Franco há muito tempo, trabalhamos juntos para fazer com que ele chegasse à MotoGP”.

“Certamente será difícil de lidar porque o seu companheiro de equipe é o primeiro rival. Então lutar e continuar sendo amigos, é preciso uma amizade real. Não será fácil, mas acredito que podemos fazer isso enquanto somos competitivos, lutando por vitórias”.

O piloto terminou falando sobre os desafios na preparação física para esta temporada e como sua idade impacta o treinamento que faz.

“Espero que este ano seja mais normal, porque ano passado, no começo de março, nos mandaram parar e ficamos assim por três meses, sem saber se começaríamos de novo. Então foi difícil chegar na primeira corrida 100%”.

“Desta vez, a situação está mais clara, então podemos focar melhor. Quando você fica mais velho, é preciso trabalhar mais, especialmente a respiração, então mais trabalho na moto, mais corridas, para melhorar a capacidade cardíaca. Eu me sinto bem, em boa forma e pronto para começar”.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

ASTON MARTIN 2021: Veja o carro VERDE de VETTEL e os planos para a VOLTA da marca à F1 após 60 anos

Podcast #091 - Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.