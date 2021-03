Uma das grandes dúvidas com relação à temporada 2021 da MotoGP é o futuro de Marc Márquez. O hexacampeão segue em recuperação após o grave acidente em Jerez no ano passado, e já confirmou que não estará presente na pré-temporada, que começa neste fim de semana. Para Franco Morbidelli, o espanhol pode até voltar a ter o mesmo ritmo mas, para isso, passará por um caminho longo.

Desde o acidente no GP da Espanha, Márquez passou por três cirurgias e acabou ficando de fora da temporada 2020, que terminou com Joan Mír como campeão. Após a operação de dezembro, ele já iniciou a reabilitação física e afirmou que agora está no caminho certo para seu retorno, mas que ainda não sabe quando isso será.

No lançamento da moto de 2021 da Honda, ele confirmou que não estará presente na pré-temporada do Catar, e que tratará o retorno corrida a corrida, respeitando como seu corpo vai reagir.

Morbidelli, vice-campeão da temporada 2020, afirmou que a lesão de Márquez está entre as piores que já viu na categoria e que isso pode dificultar seu retorno à forma.

“Marc teve uma lesão enorme”, disse Morbidelli em coletiva virtual após o lançamento da moto de 2021 da Petronas. “Uma das piores que já vimos entre pilotos de ponta. Agora, não me lembro de ter visto um piloto ou atleta que está em seu auge e acaba ficando de fora do esporte por um ano ou mais”.

“Será difícil para ele voltar, mas não acredito que seja impossível. Será difícil para ele voltar à mesma forma de sempre, mas definitivamente não é impossível”.

Segundo o ítalo-brasileiro, a pior parte de Márquez em seu processo de volta não é a condição física, e sim o seu psicológico

“Não consigo me colocar no lugar de Marc porque não sei a extensão de sua lesão, mas certamente é grande. Não sei da dor que ele passa no momento e não posso julgá-lo. Então não consigo falar sobre sua condição física”.

“Mas posso falar das dificuldades mentais que ele terá. Eu sei que uma lesão grande dessas certamente acaba repercutindo na cabeça de uma pessoa, porque somos humanos e lembramos dessas coisas. Lutar contra algo tão grande será difícil. Mas ele é uma pessoa forte, um atleta muito forte. Eu entendo seu esforço para voltar e dar o seu melhor”.

