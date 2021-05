MotoGP: Schwantz acredita que Rossi "ainda tem algumas lutas"

O ex-piloto da MotoGP Kevin Schwantz acredita que Valentino Rossi "ainda tem algumas lutas" na categoria, mas admitiu que está "preocupado" com o italiano depois de ter apresentado um mau início de temporada em 2021.

Rossi somou apenas quatro pontos nas primeiras quatro etapas de uma campanha que pode ser a sua última na MotoGP, já que o seu contrato com a Yamaha e a Petronas SRT termina no final deste ano.

Com apenas um 12º lugar, isso marca o pior começo de temporada do piloto italiano em toda a sua carreira de 26 GPs.

O campeão mundial de 500cc de 1993, Schwantz, disse ao Autosport que está "preocupado" com o desempenho apresentado por Rossi nesta temporada até o momento.

"Estou preocupado com o #46, não gosto de o ver correr muito atrás."

“Parece que ele se classificou um pouco melhor no Catar, mas depois ele lutou muito em Portugal e em Jerez e não fez grandes avanços na corrida como antes."

“Talvez ele não esteja apenas confortável com a moto, talvez haja algo novo na Yamaha que tornou a moto de fábrica da Yamaha melhor e talvez Rossi seja o último na hierarquia a conseguir isso."

"Então, quem sabe? Tenho certeza de que o #46 ainda tem algumas lutas pela frente."

Quando lhe foi dito que Rossi parece não estar gostando das corridas neste momento, Schwantz acrescentou: "Não, e como piloto é uma das coisas mais difíceis de sempre."

“Lembro-me das primeiras corridas de 95, sem uma boa classificação, sem lutar por um pódio ou uma vitória como estava acostumado."

"Como piloto, é muito difícil. Correr é divertido porque todos nós amamos vencer e quando a oportunidade de vencer não existe, correr realmente não é mais tão divertido."

“Chegar à Europa, talvez não tanto em Portugal como em Jerez, chegar a uma pista que ele conhece, onde correu e ganhou corridas e talvez isso o ajudasse a recuperar."

"Mas é definitivamente uma luta para ele agora", concluiu.

