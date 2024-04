A MotoGP está nos Circuito das Américas (COTA), nos Estados Unidos, neste fim de semana e a sexta-feira viu o primeiro dia de treinos da principal categoria da motovelocidade.

Os tempos de volta melhoraram dramaticamente na sessão da tarde, em comparação ao TL1 de hoje, com Jorge Martín batendo o recorde de volta estabelecido por Francesco Bagnaia no ano passado de 2min01s892 para 2min01s397.

O piloto da Pramac, que lidera a classificação com 18 pontos, superou o líder do TL1, Maverick Viñales, na Aprilia de fábrica, por 0s076.

Marc Márquez, sete vezes vencedor de corridas no COTA, foi o terceiro com 2min01s806 em sua Ducati Gresini, enquanto Bagnaia conseguia entrar no Q2 no final com o seu quarto lugar.

Neste sábado a agenda está cheia na MotoGP. Às 12h10 acontece o terceiro treino livre. Na sequência, às 12h50 a classificação. A corrida sprint terá largada às 17h, todos os horários de Brasília.

Resultados

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!