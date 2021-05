MotoGP: Lorenzo diz que "esperava muito de Márquez" em Jerez

Jorge Lorenzo disse que "esperava muito de [Marc] Márquez" no GP da Espanha, em Jerez. O ex-piloto da Ducati também comentou sobre a atuação de Valentino Rossi, que terminou novamente fora da zona de pontuação.

A corrida da MotoGP em Jerez contou com Jack Miller cravando sua segunda vitória na categoria. Para Lorenzo, o australiano soube estar na hora e no lugar certos.

“Quartararo conseguiu a sua quarta pole em Jerez e parecia que ia voar para a vitória, mas tudo se complicou e Jack Miller aproveitou aquela circunstância", disse em seu canal no Youtube.

“Foi uma das surpresas agradáveis. Nunca é fácil sair de um período difícil, duas corridas decepcionantes e a terceira falhando em Portimão. Mas a verdade é que ele teve um final de semana sólido com uma grande largada. Para mim ainda falta precisão, é rápido, nas melhores circunstâncias, mas falta solidez para vencer com conforto."

O espanhol acredita que a Ducati tem uma moto pronta para brigar pelo título, e que o novo líder do campeonato, Pecco Bagnaia, é quem melhor pode aproveitar essas virtudes.

“Neste momento pode-se dizer que a Ducati pode vencer em qualquer circuito, que é uma moto completa. Ainda não tem as melhores curvas, mas está pronta para o Mundial. Bagnaia foi ofuscado nas duas primeiras corridas, parecia que ia para a sombra, mas ele colocou as baterias e se tornou o líder da Ducati e do campeonato. Ele tem uma chance muito boa porque pode estar pilotando a melhor Ducati de todos os tempos. É uma moto muito completa e seu estilo o favorece", disse ele.

Outro protagonista da última corrida da categoria foi Marc Márquez, que sofreu duas fortes quedas.

“Esperava muito do Marc Márquez. O final de semana começou bem, mas veio a queda, sentiu dores, nada grave, mas diminuiu a confiança. Depois de um grande resultado em Portimão, que de certa forma fez com que ele se sentisse um herói, você parece capaz de fazer mais do que está posicionado para fazer. Aconteceu comigo. Isso, somado a uma Honda sempre crítica na frente, as condições da pista e uma curva delicada, me fizeram perder a roda dianteira e travar um pouco assustado. Caiu de novo. Entrou em modo de sobrevivência. Fez uma pequena recuperação na corrida ultrapassando o seu companheiro de equipa Pol [Espargaró]. Sem essa queda, acredito que ele poderia ter aspirado algo melhor", comentou.

O ex-piloto da Ducati também comentou sobre a atuação de Valentino Rossi, que terminou novamente fora da zona de pontuação.

“Esperava muito do Rossi em Jerez. Mais uma vez fora dos pontos. Das poucas vezes que focou na televisão, foi visto fora da pista, impreciso. Rossi é um dos os pilotos são mais precisos e agora não só é lento nos movimentos, como não dá resultados, também é impreciso nas suas linhas ”, concluiu.

MotoGP: As melhores fotos do GP de Espanha de 2021

Ganador Jack Miller, Ducati Team 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team, segudo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Equipo Ducati, segundo lugar Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 16 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 17 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 18 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 22 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team, es felicitado por su compañero Francesco Bagnaia, Ducati Team 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team cruza la meta 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team cruza la meta 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

F1 2021: Hamilton 'DE OLHO', FRAQUEZA da Red Bull, fator PÉREZ, rádio de Wolff e mais | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.