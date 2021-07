MotoGP substitui Austrália por segundo GP em Portimão

Mais cedo nesta terça (06) foi confirmado que os GPs da Austrália de Fórmula 1 e MotoGP não serão realizados em 2021 devido às normas rígidas de entrada no país, que impossibilitam a manutenção do calendário. E a MotoGP respondeu rapidamente ao anúncio, substituindo a prova em Phillip Island pelo GP do Algarve, uma segunda prova em Portimão.

A adição do segundo GP em Portugal não é a única mudança confirmada no calendário da categoria. Além disso, o GP da Malásia em Sepgang foi adiantado em uma semana, passando a ser realizado na data original da prova em Phillip Island, 24 de outubro, logo após a etapa da Tailândia.

Enquanto isso, o GP do Algarve será realizado duas semanas após a prova em Sepang, no fim de semana de 05 a 07 de novembro.

Segundo o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, a expectativa é de que Phillip Island volte ao calendário da MotoGP em 2022.

"Estamos muito tristes por anunciar que não correremos na fantástica Phillip Island em 2021. Um dos locais mais emblemáticos que sempre entrega corridas incríveis, é uma das favoritas dos fãs ao redor do mundo e de todos no paddock".

"Infelizmente, teremos que esperar mais um ano para voltar a Vitória, mas mal podemos esperar para ver os fãs australianos em 2022 e preparar mais um evento fantástico juntos, dessa vez com dois heróis da casa, Jack Miller e Remy Gardner na categoria principal".

Confira o calendário atualizado da MotoGP em 2021:

Date Venue 28 de março GP do Catar (Losail) 4 de abril GP de Doha (Losail) 18 de abril GP de Portugal (Portimão) 2 de maio GP da Espanha (Jerez) 16 de maio GP da França (Le Mans) 30 de maio GP da Itália (Mugello) 6 de junho GP da Catalunha (Barcelona) 20 de junho GP da Alemanha (Sachsenring) 27 de junho GP da Holanda (Assen) 8 de agosto GP da Estíria (Red Bull Ring) 15 de agosto GP da Áustria (Red Bull Ring) 29 de agosto GP da Grã-Bretanha (Silverstone) 12 de setembro GP de Aragón (Aragón) 19 de setembro GP de San Marino (Misano) 3 de outubro GP das Américas (Circuito das Américas) 17 de outubro GP da Tailândia (Buriram) 24 de outubro GP da Malásia (Sepang) 07 de outubro GP do Algarve (Portimão) 14 de novembro GP de Valência (Valência) RETA FINAL: Mercedes se sabotou na Áustria? Hamilton vai abandonar o ano? Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music