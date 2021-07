MotoGP: Quartararo diz que está pilotando a Yamaha “como um animal”

O líder do campeonato da MotoGP, Fabio Quartararo, admitiu que tem que guiar a Yamaha em 2021 de uma forma “não muito natural” para ele e ser “um pouco mais como um animal”.

Quartararo venceu quatro das nove primeiras corridas da temporada e mantém uma vantagem de 34 pontos na classificação, enquanto o campeonato faz uma pausa para as férias de verão.

Depois de um 2020 totalmente inconsistente, a Yamaha melhorou a moto durante o inverno. No entanto, Quartararo disse que teve que alterar o seu estilo de pilotagem.

“Acho que cada piloto precisa de se adaptar à sua moto,” disse Quartararo em entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

“Eu piloto diferente do ano passado, não é muito natural, mas funciona bem."

“Sinto o limite, sinto que posso ir muito rápido e de momento acho que está correndo muito bem."

“Então, em 2019 foi igual e no momento sinto que estou super focado e concentrado na moto. Então, está indo muito bem.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Quando questionado sobre de que forma o seu estilo de pilotagem não é natural, ele acrescentou: “Normalmente sou mais um piloto para ir super-rápido em curvas e agora tento ser um pouco mais como um animal, freando super tarde, tentando correr um pouco de um jeito diferente."

“Como as curvas na Alemanha onde eu pude ir mais rápido, mas estava pensando apenas na moto se eu for mais rápido não viraria, então preciso pensar em uma maneira diferente na saída."

“Em algumas faixas isso acontece, então não é totalmente natural, mas você precisa se adaptar."

“Então, se você for mais lento em um canto, em outro será mais rápido."

“Então, não é natural e fácil, mas quando você entende a moto, ela está indo rápido e você anda de uma maneira fácil e mais rápida.”

Refletindo sobre a primeira metade da temporada, Quartararo acredita que a Yamaha foi "rápida em todas as circunstâncias".

“Sim, foi uma ótima temporada”, disse.

“Infelizmente tivemos problemas em Jerez e Barcelona."

“Mas temos sido rápidos em todas as circunstâncias e mesmo quando lutamos na Alemanha ou na chuva em Le Mans, conseguimos lutar pelos pódios."

“Falando sobre o início da temporada estou muito feliz", concluiu.

