A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades do GP da Holanda, na Catedral da Velocidade em Assen. E, por falar em velocidade, Francesco Bagnaia foi o destaque do dia, sendo o mais rápido nas sessões de treinos com direito ao novo recorde da pista.

O bicampeão, que chega à etapa buscando reduzir ainda mais a vantagem de Jorge Martín na liderança, foi também o mais rápido no primeiro treino livre em uma sessão bem apertada, com os nove primeiros colocados separados por menos de 0s5.

Pecco foi o mais rápido com 01min32s401, apenas 0s065 à frente de Marc Márquez, com Raúl Fernández colocando a Aprilia em terceiro, tendo Fabio Quartararo em quarto com a Yamaha e Maverick Viñales fechando o top 5.

Confira o resultado do TL1 da MotoGP na Holanda:

Já o TL2 de uma hora de duração, que decidiu os grupos do quali de sábado, provou ser tenso, com apenas 0s673 entre os 10 primeiros colocados. Bagnaia marcou 01min31s340 com pouco mais de 10 minutos ainda no relógio, provando ser suficiente.

Vinales, da Aprilia, lutou pela primeira posição, mas ficou a 0s065, pois seu companheiro de equipe, Aleix Espargaro, sofreu uma colisão feia na chicane final.

Esse incidente provocou bandeiras amarelas e atrapalhou as voltas finais de vários pilotos, com as quedas mais notáveis no Q1 sendo Fabio Quartararo, da Yamaha, e o novato Pedro Acosta, da Tech3 GasGas.

Álex Márquez subiu para terceiro no final pela Gresini Ducati, enquanto Espargaró ficou em quarto, apesar de ter caído à frente do líder do campeonato Jorge Martín, que se envolveu em um estranho incidente com Jack Miller nos minutos finais.

Martín estava andando devagar na linha na curva 9, enquanto Miller, da KTM, estava olhando para trás quando passou pela curva. Ao olhar para trás no último momento, a cabeça de Miller entrou em contato com as costas de Martin e sua KTM sofreu alguns danos aerodinâmicos, mas ambos permaneceram em suas motocicletas.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez foi o sexto na Gresini Ducati, com Brad Binder, da KTM, em sétimo, à frente de Enea Bastianini, da Ducati - que caiu no final da sessão.

Fernandez continuou sua forte sexta-feira em Assen, em nono com sua Aprilia 2023, enquanto Franco Morbidelli ficou com a última vaga direta para o Q2, em 10º , com a Pramac Ducati.

Confira o resultado do TL2 da MotoGP na Holanda:

