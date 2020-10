Heptacampeão da MotoGP, Valentino Rossi ficará de fora do GP de Aragón por ter contraído coronavírus, mas o italiano não perdeu o bom humor habitual. Inclusive, o piloto 'brincou' com o "olho bom" da Covid-19, citando os jogadores Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic.

A declaração do 'Doutor' vem em semana atribulada para atletas que residem na Itália, onde Rossi está isolado após o teste positivo para a doença. Além dos atacantes da Série A, a nadadora Federica Pellegrini também contraiu o vírus.

“Mandei uma mensagem para Federica e disse que o vírus tem olho bom, porque contaminou a mim, a ela, a Cristiano Ronaldo e a Zlatan Ibrahimovic”, disse o heptacampeão da MotoGP em entrevista a Rádio Deejay.

Ronaldo, atacante português da Juventus, testou positivo nesta terça-feira. Na quinta, junto com Rossi, foi a nadadora Federica Pellegrini que soube do diagnóstico. Em 24 de setembro, Ibrahimovic, centroavante sueco do Milan, foi quem contraiu a doença. Ele também 'brincou':

"Testei negativo para a Covid ontem e positivo hoje. Sem sintomas por enquanto. A Covid teve a coragem de me desafiar. Má ideia", escreveu o jogador, que já voltou aos treinamentos após quarentena e posterior teste negativo.

Rossi também teve resultados diversos em exames para a doença. O piloto explicou que o teste feito no início da semana deu negativo, mas a confirmação da doença chegou apenas na tarde de quinta-feira.

“Na terça-feira de manhã, eu fiz um PCR que deu negativo, então estava liberado para entrar no paddock. Mas, na quarta-feira de noite, comecei a me sentir mal e os sintomas eram típicos de coronavírus: dor na coluna, nos ossos, na cabeça", relatou o 'Doutor'.

"Medi a temperatura e estava em 36,7°. Fui, então, fazer um teste rápido de PCR, que também deu negativo, mas como não estava bem, decidi não voar. Na quinta de tarde, chegaram os resultados do teste conclusivo, que deu positivo', seguiu Rossi.

"Por sorte, fiquei em casa, porque se tivesse de fazer isolamento em Aragón, me jogaria pela janela”, disse o bem-humorado competidor da Yamaha. Em 2021, ele será representante da Yamaha Petronas, enquanto o francês Fabio Quartararo correrá no time oficial de fábrica.

