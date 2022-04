Carregar reprodutor de áudio

Johann Zarco, da Pramac, liderou o 1-2 da Ducati no segundo treino livre para o GP das Américas da MotoGP. Ele ficou à frente de Jack Miller.

A segunda sessão de 45 minutos do fim de semana aconteceu em condições perfeitas no Circuito das Américas, com tempos de volta superando instantaneamente os melhores do TL1.

Miller foi o primeiro a quebrar a marca de Alex Rins desta manhã com 2min03s567. Não demoraria mais 15 minutos até que Miller fosse finalmente derrubado do primeiro lugar, com Rins retornando ao topo.

O piloto da Suzuki produziu 2min03s030 para ser o mais rápido de todos, com o companheiro de equipe, Joan Mir, saltando para segundo nos momentos finais, tornando-se um 1-2 para o fabricante nipônico.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Uma enxurrada de voltas rápidas fez com que a ordem fosse alterada repetidamente, com Miller liderando com 2min02s789.

Isso foi superado por Zarco com 2min02s542, que passaria incontestável até a bandeirada.

Ele lideraria Miller por consideráveis ​​0s247, com o atual campeão mundial, Fabio Quartararo saltando para terceiro no final.

Enea Bastianini, da Gresini, continuou a forte tarde da Ducati com uma corrida para quarto em sua moto de 2021, enquanto Rins terminou a sessão em quinto.

Marc Márquez foi o sexto colocado, sendo a melhor Honda, a 0s499 do ritmo, com Maverick Vinales sendo a única Aprilia dentro do top 10, em sétimo.

O top 10 foi completado por Joan Mir, Francesco Bagnaia e Jorge Martin– que não usou um pneu traseiro macio no final do TL2 e ficou com o médio.

Resultado:

SEXTA-LIVRE: Leclerc, Verstappen e Sainz travam novo duelo nos TLs australianos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: