Nesta sexta-feira, a MotoGP abriu os trabalhos para a quarta etapa da temporada 2022, o GP das Américas. E no primeiro treino livre em Austin, Álex Rins colocou a Suzuki no topo apesar de um problema técnico nos minutos iniciais, em uma sessão marcada pelo retorno de Marc Márquez à ação após duas etapas fora.

Após uma batida violenta no aquecimento para o GP da Indonésia, que o tirou da etapa, o hexacampeão da MotoGP voltou a sofrer com diplopia, ou visão dupla, ficando de fora ainda da corrida na Argentina.

Agora Márquez retorna em uma de suas pistas mais fortes, tendo vencido quase todos os GPs da América no Circuito das Américas desde a chegada da pista ao calendário. A única exceção foi 2019, quando caiu enquanto construía uma liderança sólida na prova.

E não demorou muito para que o espanhol mostrasse sua força no Texas, assumindo a ponta com 02min04s469 com apenas 15 minutos de sessão. Sua marca ficaria na ponta por um bom tempo, até ser superado por Maverick Viñales com a Aprilia.

Mas foi Rins, que venceu o GP das Américas de 2019, quem terminou na ponta, mesmo tendo sua sessão interrompida no meio do caminho após sua GSX-RR ficar lenta na saída da curva 11. Após um rápido trabalho da Suzuki, ele cruzou nos minutos finais para entregar um tempo de 02min04s007, apenas 0s008 à frente de Viñales.

Completando o top 3 ficou Jack Miller, da Ducati, seguido do atual campeão, Fabio Quartararo, com a Yamaha, enquanto Marc Márquez foi o quinto com a Honda, quase meio segundo atrás da Suzuki. Pol Espargaró, Enea Bastianini, o atual líder do Mundial Aleix Espargaró, Takaaki Nakagami e Johann Zarco fecharam os dez primeiros.

Parte do asfalto do Circuito das Américas passou por um recapeamento para a etapa de 2022. No ano passado, as preocupações de segurança levantadas pelos pilotos levaram a um ultimato do grid, forçando a direção a promover um trabalho entre as curvas 2 a 10 e 12 a 16. Mas vários pontos, incluindo a rápida curva 10, ainda parecem ter ondulações agressivas.

A MotoGP volta à pista do Circuito das Américas ainda nesta sexta-feira, para o segundo treino livre para o GP das Américas, quarta etapa da temporada 2022. A sessão começa às 16h10, com transmissão da ESPN 4 e do Star+.

Confira o resultado final do TL1 para o GP das Américas de MotoGP:

